Gazze kasabı alkışlandı

Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Ayakta alkışlanan Gazze kasabı, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti. Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yazıklar olsun size..." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde gördüğü utandırıcı teveccühün, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe verici olduğunu söyledi.

Kongre'nin önünde toplananlar Netanyahu'yu protesto edince ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

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