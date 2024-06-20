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Gazze Hükümeti vahşi tabloyu açıkladı | İşkencelerin haddi hesabı yok! İsrail'in alıkoyduğu 36 Filistinli...

Gazze'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu. Bakanlık, tutukluların maruz kaldığı vahşi muamelelerin tespit edilip ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu. Gazze'de devam eden katliamlarda şimdiye kadar 37 bin 431 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 21:27 Güncelleme 20 Haziran 2024, 21:27
Gazze Hükümeti vahşi tabloyu açıkladı | İşkencelerin haddi hesabı yok! İsrail’in alıkoyduğu 36 Filistinli...

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Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.

ALIKONANLARIN 36'SI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlığın İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından duyuruldu.

Açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilerden 36'sının işkenceyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KORKUNÇLUKLAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana alıkonulması sonrası toplam 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin boyutu çok büyük. Esirler benzeri görülmemiş korkunç ve ve insanlık dışı yaşam koşullarıyla karşı karşıya. İsrail, başta alıkoyma suçu olmak üzere, Gazzeli esirlere karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası kurumların ihmali nedeniyle İsrail hapishaneleri binlerce Filistinli esir için toplu mezar haline geldi."

VAHŞİ KÖPEKLER ESİRLERİN ÜZERİNE SALINIYOR

Açıklamada alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı aktarıldı.

Alıkonulan Filistinliler ayrıca tıbbi bakımdan mahrum bırakılırken, vahşi köpeklerin alıkonulanların üzerine salındığı ifade edildi.

VAHŞİ SUÇLARIN TESPİTİ İÇİN ÇAĞRI YAPILIYOR

Açıklamada uluslararası insan hakları kuruluşlarına, "İsrail cezaevlerini ve tüm gözaltı merkezlerini ziyaret ederek, tutukluların maruz kaldığı ağır ihlallerin ve vahşi suçların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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