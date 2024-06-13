G7 Zirvesi’nde Rusya’yı kızdıracak hamle! Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

KİEV'E 50 MİLYAR DOLAR KREDİ G7 liderleri Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaştı.

G7 ülkeleri, anlaşma kapsamında Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanacak ve 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

Dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren ve bugün İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna 'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı.

ABD GARANTİ EDECEK

Kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek ve Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesini geçtiğimiz ay ABD önermiş fakat G7 ülkelerinin liderleri konu üzerinde anlaşma sağlayamamıştı.

300 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.