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G7 Zirvesi'nde Rusya'yı kızdıracak hamle! Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın pek hoşuna gitmeyecek bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 22:48 Güncelleme 13 Haziran 2024, 23:06
G7 Zirvesi’nde Rusya’yı kızdıracak hamle! Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

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İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi.

Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplanan G7 ülkeleri, bölgedeki son durumu ele alırken ABD ve Ukrayna arasında flaş bir anlaşma imzalandı.

10 YILLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANDI
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, 10 yıllık güvenlik anlaşmasına imzayı attı.

Anlaşma silah, mühimmat, istihbarat, Ukrayna askerinin eğitilmesi ve Ukrayna ordusunun modernizasyonunu içeriyor.

BİDEN: "ABD ASKERİ RUSYA'YA KARŞI SAVAŞMAYACAK"
İmza sonrası açıklama yapan Biden, ABD askerinin Ukrayna'ya gidip Rusya'ya karşı savaşmayacağını açıkça söyledi.

KİEV'E 50 MİLYAR DOLAR KREDİ
G7 liderleri Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaştı.

UKRAYNA'YA 50 MİLYAR DOLAR KREDİ

Dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren ve bugün İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı.

G7 ülkeleri, anlaşma kapsamında Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanacak ve 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

ABD GARANTİ EDECEK

Kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek ve Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesini geçtiğimiz ay ABD önermiş fakat G7 ülkelerinin liderleri konu üzerinde anlaşma sağlayamamıştı.

300 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

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