Fransa'ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider geliyor! Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
Fransa'da erken genel seçimi solcular kazandı! Peki seçimi önde bitiren liderlerden Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? Mélenchon, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini kendine tehdit gören ve savaş açmaktan geri durmayan her terör destekçisine kimliği fark etmeksizin hayranlık duyan Türk ve Türkiye düşmanlığından beslenen bir politikacı. Mélenchon'un geçmişi ise Başkan Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin yürüttüğü politikaları hedefine alan gönderilerle dolu. Fransız edyasında da çokça gündeme gelmiş olan bu gönderilerden bazıları haberimizde...