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Fransa'daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz'da! Fransız basını değerlendirdi: Macron'un saltanatının sonu geldi

Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda aşırı sağcılar zafer kazandı. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 34'ünü alarak birinci sırada yer aldı. Fransız basını, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın büyük bir farkla ilk sıraya yerleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshederek erken seçim kararı almasının kendi sonunu hazırladığı yorumunu yaptı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 10:40 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:33
Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi

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Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda aşırı sağcılar galip geldi. Ulusal Birlik Partisi, yüzde 34 oy oranıyla seçimden birinci çıktı.

Sol partilerin oluşturduğu ittifak yüzde 29 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen ittifak ise yüzde 21 oyla üçüncü sırada kaldı.

Seçimlerde, 49,5 milyon seçmen, Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya davet edildi. Ülke genelinde 4 bin 10 adayın yarıştığı seçimlere ilgi büyük oldu.

Tatil zamanı yapılan seçimlerde rezervasyonlarını iptal edemeyen 3 milyon seçmen vekalet yoluyla oy kullanmak için başvuru yaptı.

İKİNCİ TUR GELECEK HAFTA
Seçimin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Macron, ikinci turda aşırı sağa karşı geniş bir ittifak kurulması çağrısında bulundu.

Sol partiler, aşırı sağın kazanmasını engellemek için üçüncü oldukları bölgelerde seçimden çekileceklerini açıkladı.

Anket şirketleri, aşırı sağın ikinci turda parlamentoda çoğunluğu elde edeceğini öngörüyor.

MAKRON'UN SALTANININ SONU GELDİ
Fransız basını Macron'un Meclis'i feshetme kararının kendi görevi ve partisinin geleceği üzerindeki etkilerine değindi.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu hazırlayabilir" ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimde iktidarın aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, başka bir haberinde ise seçimin ilk turunu dördüncü sırada tamamlayan merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiğini belirtti.

YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

Kamu yayıncısı Franceinfo ilk turun sonuçlarını derlediği haberde, aşırı sağcı RN partisinin seçimin ilk turuna hakim olduğunu aktarırken "Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıklamasından 3 hafta sonra, erken genel seçimlerin ilk turu aşırı sağ parti ve müttefikleri açısından benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

ATTAL'DAN İLK DEĞERLENDİRME
Kesin olmayan ilk tur sonuçlarının ardından seçim değerlendirmesi yapan Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın eşiğinde olduğunu söyledi.
"Tek bir oy bile RN'ye gitmemeli" diyen Attal, "RN'nin ikinci turda mutlak çoğunluğu elde etmesini engelleme" çağrısında bulundu.

AŞIRI SAĞ KARŞITI GÖSTERİCİLER SOKAKLARA İNDİ
Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.


Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.

Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi.



Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.


Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

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KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

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50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

AŞIRI SAĞ FARK ATTI

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın zaferinin ardından Macron erken seçim kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

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