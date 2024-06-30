Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi

Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa 'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.