Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi

Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.
KUMARIN SONU "FREXIT"
Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.
Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.
50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA
Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.
Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.
4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.
Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.
Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.
AŞIRI SAĞ FARK ATTI
Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın zaferinin ardından Macron erken seçim kararı almıştı.
Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.
Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.