Seçimin 2. turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların da İçişleri Bakanlığınca 8 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Resmi verilere göre, 2. tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

İlk turun ardından 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

İLK TURDA BİRİNCİ GELEN AŞIRI SAĞ, MACRON VE SOLCULARIN İTTİFAKINA TAKILDI Fransa 'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler, üstü kapalı işbirliğine gitmişti.





BAŞBAKAN ATTAL İSTİFA İSTEDİ MACRON REDDETTİ

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi. Öte yandan Macron ise Attal'dan 'şimdilik' görevde kalmasını istedi.

Attal, kesin olmayan sonuçlara göre, sol ve çevreci partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı erken genel seçimlerin ardından Başbakanlık ofisinden açıklamalarda bulundu.

Yeni seçilen 577 milletvekili tebrik eden Attal, Meclisi feshetme kararını kendisinin seçmediğini ve bunun sonuçlarına katlanmayı reddettiğini söyledi.

Attal, "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının adaylarıyla mücadele etmeye karar verdiklerini belirterek, "aşırıcı partilerin" Mecliste salt çoğunluğunu oluşturamadığına dile getirdi.

Kendi ittifaklarının da Mecliste çoğunluğa ulaşamadığına dikkati çeken Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullandı.



"BU GECE, MİLLETİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Gabriel Attal, şunları kaydetti:

"Bu gece, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren iktidarın ağırlık merkezi artık her zamankinden daha fazla Fransızların iradesiyle Parlamentonun elinde, milletin temsilcilerinin elinde, dolayısıyla vatandaşlarımızın elinde olacak."

Başbakan Attal, aşırı sağın bu seçimde tarihi bir puana ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Attal, genel seçimlerin 2. turunda, Hauts-de-Seine'in 10. seçim bölgesinde oyların yüzde 61,62'sini alarak milletvekili seçildi.