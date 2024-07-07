Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi

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Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.





YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 49,5 milyon Fransız seçmen, 2. turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için oy kullanıyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.