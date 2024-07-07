Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.
Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.
YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ
Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 49,5 milyon Fransız seçmen, 2. turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için oy kullanıyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.
Ülkenin ana kara topraklarında, sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 08.00'de başlayan oy verme işleminde 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,71'i oy kullandı. Ipsos araştırma şirketi, seçimin 2. turunda nihai katılımı yüzde 67 olarak öngörüyor.
AŞIRI SAĞDAN GÖSTERİ PLANI
Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turundan yüzde 33 civarında oyla birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ittifakının 2. turda da birinci geleceği tahmin ediliyor.
Sandıkların kapanmasının ardından yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda ve ülkenin farklı kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösteriler yapılması planlanıyor.