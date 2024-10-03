SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

FIFA'ya çağrı: İsrail'in uluslararası futboldan men edilsin!

İşgalci İsrail'in soykırım suçuna karşı dikkat çeken bir adım daha atıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İsrail'i uluslararası futboldan men etmesi için imza kampanyası başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 22:16 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:20
FIFA’ya çağrı: İsrail’in uluslararası futboldan men edilsin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'da işgal girişimini sürdürerek bölgede soykırım suçu işliyor.

İsrail'in karşısında duran Türkiye boykottan ticari faaliyetlerin kesilmesine kadar birçok adım atarken dünya ülkelerine de İsrail'e karşı harekete geçmesi için çağrı yapıyor.

Başkan Erdoğandan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...Başkan Erdoğandan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Başkan Erdoğan'dan "boykot" şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze'nin yanındayız | İşte sözleri...

İSRAİL' ULUSLARARASI FUTBOLDAN MEN EDİLSİN
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İsrail'i uluslararası futboldan men etmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlattı.

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı yapıldı (AA)İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı yapıldı (AA)

İmza kampanyasına, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kamuya mal olmuş birçok isim destek verdi.

"11 AYDIR GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIM"
Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de devam eden bir soykırıma tanık olduğu belirtilirken, bu soykırımın bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 40 binden fazla Filistinlinin katledildiği, on binlerce sivilin yaralandığı, 1,9 milyon Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, yaklaşık 1 yıldır Filistin halkının İsrail hükümeti tarafından inanılmaz bir şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor (Fotoğraf: AA)İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor (Fotoğraf: AA)

Filistinlilere yönelik toplu katliamlar gerçekleştiği, çocuklara, gazetecilere, insani yardım görevlilerine ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki halkın su, elektrik ve tedaviye ulaşamadığı vurgulandı.

Açıklamada, bugün FIFA'nın, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için Filistin'in yaptığı başvuruyu değerlendireceği ifade edilirken, FIFA'ya üye olan 221 derneğe, bu kurumun iç tüzüğünde belirtildiği üzere insan haklarını savunma taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.

Bölgede 92 Filistinli futbolcunun yaşamını yitirdiği ve Gazze'deki spor için kullanılan altyapının tamamen harabeye döndüğü aktarılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya ve Belarus'un uluslararası spor müsabakalarından men edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Spor her daim olduğu gibi siyasi kalacak." ifadesi kullanılırken, FIFA'nın sorumluluk alarak İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etmesi talep edildi.

Avrupa ve Kuzey Afrika'dan kamuya mal olmuş isimlerin desteklediği kampanyaya, imza atanlar arasında LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Belçikalı Milletvekili Malik Ben Achour, Faslı oyuncu Ouidad Elma ve Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis de yer alıyor.

İmza kampanyası Fransız Politis dergisinin internet sitesinde de yayımlandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri petrol fiyatını yükseltti!
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 9 İsrail askeri öldü! İsrail Beyrut’ta sağlık merkezini vurdu! | Hizbullah roketledi!
Twente - Fenerbahçe | CANLI
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Beşiktaş - Frankfurt | CANLI
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
SON DAKİKA