Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse giriyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy canlı yayında, dünyanın gözü önünde hapse giriyor.

SARKOZY HAPSE GİRİYOR

Sarkozy, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Libya'dan fon sağladığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından bugün günü hapse atılıyor.

MODERN FRANSA'DA BİR İLK

Modern Fransa'nın hapse atılan ilk eski lideri olan Sarkozy, hem mahkumiyete hem de temyiz başvurusu sonuçlanana kadar yargıcın kendisini hapse atma yönündeki alışılmadık kararına itiraz ediyor.

OĞUL SARKOZY'DEN MİTİNG ÇAĞRISI

Sarkozy'nin oğullarından Louis, salı sabahı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy ile yaşadığı lüks Paris semtinde babasına destek amacıyla bir miting düzenlenmesi çağrısında bulundu.