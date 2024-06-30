Erken seçime giden Fransa’da aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor

Fransa erken genel seçimler için sandık başına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haziran ayı başında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferinin ardından parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Fransa'da erken genel seçimlerde ilk tur oylamaları başladı.

577 SANDALYELİ MECLİS'İN İLK MİLLETVEKİLİ FRANSIZ POLİNEZYASI'NDA SEÇİLDİ Fransız Polinezyası'nda Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, 1. seçim bölgesinde bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault, oyların yüzde 54'ünü alarak seçimin ilk turunda milletvekili seçildi. Frebault, Fransa 'nın ana kara toprakları ve kolonileri arasındaki saat farkı nedeniyle, ilk turda seçilen ilk milletvekili oldu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da oy verme süreci devam ederken ülkede hareketli bir gün yaşanıyor. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, oy verme işlemleri başlamadan önce Nice'teki bir oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı.

Olayın ardından yakalanan saldırgan, gözaltına alındı. Lyon kentindeki aşırı sol destekçileri, seçim sonucu "ne olursa olsun", oylamanın 20.00'de sonlanmasının ardından kentin Presqu'ile bölgesinde toplanarak gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Lyon'da çok sayıda esnaf, 28 Haziran'dan bu yana, seçim akşamı çıkabilecek olaylara karşı iş yerlerini yağmalamalardan korumak amacıyla barikatlar kurarak önlem aldı.

MACRON'UN KUMARI BAŞLADI

Erken genel seçim Fransa için "kumar" olarak görülürken oylamanın sonucu ise üç büyük siyasi bloğun rekabet etmesi nedeniyle oldukça belirsizliğini koruyor.

İlk seçimde aşırı sağın zaferinin ardından Macron'un parlamentoyu feshetmesi kumar olarak görülüyor. İngiliz Financial Times Macron'un seçimi feshini "Fransız liderin olağanüstü bir kumarı" olarak tanımlamış ve ittifakının bozulabileceğine dikkat çekmişti. Financial Times'ın senaryosuna göre Macron'un görevinin son üç yılında içişleri üzerinde çok az yetkisi kalabilir.

KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.