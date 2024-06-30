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Erken seçime giden Fransa'da aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor

Son dakika haberleri... Fransa'da halk erken seçim için sandık başına gitti. Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 10:40 Güncelleme 30 Haziran 2024, 21:58
Erken seçime giden Fransa’da aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor

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Son dakika haberleri... Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.
Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında 18.00'de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde ise 20.00'de tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 34'ünü aldı ve yarışı önde götürüyor.
Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada bulunuyor. Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ve müttefikleri yüzde 10 civarında oy alırken, seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu. 5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.

Seçimin ilk turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların ise İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.



577 SANDALYELİ MECLİS'İN İLK MİLLETVEKİLİ FRANSIZ POLİNEZYASI'NDA SEÇİLDİ
Fransız Polinezyası'nda Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, 1. seçim bölgesinde bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault, oyların yüzde 54'ünü alarak seçimin ilk turunda milletvekili seçildi. Frebault, Fransa'nın ana kara toprakları ve kolonileri arasındaki saat farkı nedeniyle, ilk turda seçilen ilk milletvekili oldu.

Fransa erken genel seçimler için sandık başına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haziran ayı başında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferinin ardından parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Fransa'da erken genel seçimlerde ilk tur oylamaları başladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da oy verme süreci devam ederken ülkede hareketli bir gün yaşanıyor. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, oy verme işlemleri başlamadan önce Nice'teki bir oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı.

Olayın ardından yakalanan saldırgan, gözaltına alındı. Lyon kentindeki aşırı sol destekçileri, seçim sonucu "ne olursa olsun", oylamanın 20.00'de sonlanmasının ardından kentin Presqu'ile bölgesinde toplanarak gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Lyon'da çok sayıda esnaf, 28 Haziran'dan bu yana, seçim akşamı çıkabilecek olaylara karşı iş yerlerini yağmalamalardan korumak amacıyla barikatlar kurarak önlem aldı.

MACRON'UN KUMARI BAŞLADI

Erken genel seçim Fransa için "kumar" olarak görülürken oylamanın sonucu ise üç büyük siyasi bloğun rekabet etmesi nedeniyle oldukça belirsizliğini koruyor.

İlk seçimde aşırı sağın zaferinin ardından Macron'un parlamentoyu feshetmesi kumar olarak görülüyor. İngiliz Financial Times Macron'un seçimi feshini "Fransız liderin olağanüstü bir kumarı" olarak tanımlamış ve ittifakının bozulabileceğine dikkat çekmişti. Financial Times'ın senaryosuna göre Macron'un görevinin son üç yılında içişleri üzerinde çok az yetkisi kalabilir.

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KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

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50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

AŞIRI SAĞ FARK ATTI

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın zaferinin ardından Macron erken seçim kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

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