İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri için düzenlenen anma töreninde konuşuyor. Hamaney "Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak dedi. İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırı hakkında konuşan Hamaney, yeni saldırılara yönelik "Bu görevi yerine getirmek için ne tereddüt edeceğiz ne de acele edeceğiz" dedi.

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"EN HAFİF YANITI VERDİK"

Hamaney, İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'e düzenlediği yaklaşık 500 füzeli saldırı hakkında konuştu ve "En hafif yanıtı verdik" dedi.

"GEREKİRSE YENİDEN SALDIRACAĞIZ"

"Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak dedi. İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırı hakkında konuşan Hamaney, yeni saldırılara yönelik "Bu görevi yerine getirmek için ne tereddüt edeceğiz ne de acele edeceğiz" dedi.