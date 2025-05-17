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Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 90. yaşını kutluyor

Dünyanın en yoğun raylı taşıma sistemlerinden biri olan Moskova Metrosu, 90. yıldönümünü tarihi sergiler ve ileri teknoloji yatırımlarıyla kutluyor.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 15:21
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 90. yaşını kutluyor

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Dünyanın en uzun dairesel hattına sahip Moskova Metrosu, 90. yaşını kutluyor. 90. yıl kutlamaları kapsamında, 15 ve 18 Mayıs tarihleri arasında şehir genelinde sergiler ve kamuya açık etkinlikler düzenlendi. Restore edilmiş ilk nesil trenler ve arşiv belgeleriyle metro sisteminin 90 yıllık yolculuğu gözler önüne serildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Moskova Belediyesi Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, "90 yıl önce metronun açılması, başkentimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı. Bugün hâlâ yüksek hizmet standartlarını koruyoruz. 65 binin üzerinde çalışanımız, yolcu taşımanın ötesine geçerek, Moskova halkının güvenini kazanmaya odaklanıyor" dedi ve tüm çalışanlara özverileri için teşekkür etti.

90 SANİYEDE BİR SEFER
1935 yılında hizmete giren Moskova Metrosu'nun, 550 kilometreyi aşan hat uzunluğu, 302 istasyonu ve günlük 8 milyonu aşkın yolcusu ile şehir içi ulaşımın temel direklerinden biri haline geldiğini söyleyen Maksim Liksutov, "1935'te metronun açılması, başkent Moskova ve tüm ülke için tarihi bir olaydı. Daha o zamanlarda yolcu hizmetleri için en yüksek standartlar belirlendi. Bugün, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından koyulan hedeflere uygun olarak bu standardı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maksim Liksutov'un yaptığı açıklamaya göre, yalnızca 2024 yılında 2,7 milyar yolcuyu taşıyan Moskova Metrosu'nun modernizasyon süreci aralıksız sürüyor. Trenlerin %75'i yeni nesil modellerden oluşurken, bu araçlar otomatik hız kontrolü, açık geçitler ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılıyor. Bu sayede yoğun saatlerde 90 saniyede bir tren seferi düzenlenebiliyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER YOLCU DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR
Moskova Belediyesi Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, son olarak şu bilgileri paylaştı:

"90 yıl önce 13 istasyonu kapsayan 11,5 kilometre uzunluğundaki tek bir hatla hizmete başlayan Moskova Metrosu, dijitalleşme alanında da öne çıkıyor. Akıllı kart, mobil bilet ve biyometrik ödeme gibi çözümler, yolcu deneyimini kolaylaştırıyor ve artık çoğu yolculukta aktif olarak kullanılıyor. Yüksek yolcu trafiğini kolaylaştırmayı ve erişilebilirliği artırmayı amaçlayan bu teknolojik çözümler, artık günlük yolculukların çoğunda kullanılıyor."

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