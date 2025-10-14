Donald Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "İkinci aşama başlıyor" mesajı

Trump açıkladı: Gazze anlaşmasının ikinci aşaması şu an başlıyor (Takvim.com.tr)

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR" MESAJI

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.