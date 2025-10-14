PODCAST CANLI YAYIN

Donald Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "İkinci aşama başlıyor" mesajı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de ikinci aşama şu an başlıyor. 20 rehine geri döndü ama iş bitmedi. Cenazeler verilmedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR" MESAJI
Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

