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Donald Trump'tan ABD'deki uçak kazası ile ilgili ilginç yanıt!

Eagle uçuşu ve Kara Şahin helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu, hava trafik kontrolündeki eksiklikleri gün yüzüne çıkardı. Trump, olay yerini ziyaret edip etmeyeceğini ise ilginç bir yanıtla geçiştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Donald Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili ilginç yanıt!

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    ABD'de Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Kara Şahin askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişinin ölümüne yol açan facianın ön raporu açığa çıktı.

    4 KİŞİNİN İŞİ 2 KİŞİDE
    Federal Havacılık İdaresinin (FAA), çarpışma sırasında havaalanının kontrol kulesinde, dört kişinin işini iki kişi yapıyordu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yetkilileri, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturmada "taş üstünde taş bırakmayacaklarını" söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, ise basın toplantısında soruları yanıtladı. Trump, kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

    Trump, "Bu şok edici olay, Obama ve Biden yönetimleri sırasında Federal Havacılık İdaresi'nde liyakat ve yeterliliği en aza indiren sorunlu ve muhtemelen yasa dışı kararları takip etmektedir" dedi.

    Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?
    Trump'tan ABD'deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?
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