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Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!

ABD Başkanı Donald Trump, John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık tüm belgeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. “İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor.” diyen Trump, belgelerde sansür uygulanmayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 01:43 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 01:57
Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!

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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan tüm belgeleri yarın açıklayacaklarını söyledi.

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

Trump, başkent Washington'da bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

TRUMP: TÜM BELGELER AÇIKLANACAK

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Kennedy suikastıyla ilgili bütün belgeleri açıklayacaklarını belirterek, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor." dedi.

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

80 BİN SAYFA BELGE AÇIKLANACAK

Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşan Trump, gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diye konuştu.

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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