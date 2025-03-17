Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!

ABD Başkanı Donald Trump , eski Başkan John F. Kennedy suikast ıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan tüm belgeleri yarın açıklayacaklarını söyledi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Kennedy suikast ıyla ilgili bütün belgeleri açıklayacaklarını belirterek, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor." dedi.

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

80 BİN SAYFA BELGE AÇIKLANACAK

Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşan Trump, gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diye konuştu.