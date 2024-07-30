Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov

FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin töreni için Tahran'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.