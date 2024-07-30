Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
HAKAN FİDAN, PEZEŞKİYAN'IN YEMİN TÖRENİNDE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
HAKAN FİDAN, PEZEŞKİYAN'IN YEMİN TÖRENİNDE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.
FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin töreni için Tahran'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.
9'UNCU CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.
IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Hakan Fidan, ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.