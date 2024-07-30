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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'da! | Mesud Pezeşkiyan için yemin töreninde kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:52 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 21:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran’da! | Mesud Pezeşkiyan için yemin töreninde kritik temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan İran'da

HAKAN FİDAN, PEZEŞKİYAN'IN YEMİN TÖRENİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid MeredovDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov

FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin töreni için Tahran'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı

9'UNCU CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Dışişleri Bakanı Hakan FidanIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

IKBY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Hakan Fidan, ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

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