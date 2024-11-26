DHL kargo uçağı düştü: Rus parmağı iddiası

Almanya'nın Leipzig kentinden Litvanya'nın Vilnius kentine gitmek üzere havalanan DHL'ye ait uçak, dün zyerel saatle 05.30 sularında Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Uçağın düştüğü binadaki 12 kişi kazadan sağ kurtuldu.

Litvanya polisinin başında bulunan Arunas Paulauskas, terörizm ihtimalini yok sayamayacaklarına işaret etti. Financial Times'ın aktardığına göre DHL'in geçen aylarda Litvanya'dan taşıdığı iki kargoda yangın çıktı. Litvanyalı yetkililer, bunun Rusya askeri istihbaratıyla bağlantılı sabotaj girişimleri olabileceğine işaret etti.