Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Ritzau haber ajansının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Kopenhag'ın merkezinde bir adam tarafından saldırıya uğradı.
Son dakika haberleri... Ritzau haber ajansının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Kopenhag'ın merkezinde bir adam tarafından saldırıya uğradı.
SALDIRI SONRASI ŞOKA GİRDİ
Mette Frederiksen saldırının ardından şoka girerken, yara alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.
TUTUKLANDI
Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.