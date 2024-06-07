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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'da saldırıya uğradı. Başbakan Frederiksen'in yara alıp almadığı henüz bilinmezken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 22:58 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:23
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haberleri... Ritzau haber ajansının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Kopenhag'ın merkezinde bir adam tarafından saldırıya uğradı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı!



SALDIRI SONRASI ŞOKA GİRDİ

Mette Frederiksen saldırının ardından şoka girerken, yara alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.



TUTUKLANDI

Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.


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