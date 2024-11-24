Çin'de istihbaratından "deepfake" uyarısı: Bilişsel savaş aracı olarak kullanılacak

Çin'de istihbaratından ʺdeepfakeʺ uyarısı: Bilişsel savaş aracı kullanılacak (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Paylaşımda "Devlet sırlarını, ticari sırları ve kişisel olarak hassas bilgileri bu tür yazılımlara aktarmaktan kaçının, şüpheli içeriklere karşı dikkatli olun ve gizli bilgileri çevrim içi paylaşmayın." ifadesine yer verildi.

"Derin öğrenme" anlamına gelen deep learning ve "sahte" anlamına gelen fake sözcüklerinin birleşmesinden oluşan deepfake kavramı, gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte imaj, ses ve görüntü içeriklerinin yapay zeka araçlarıyla yaratılmasını ifade ediyor.