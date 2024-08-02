CANLI TAKİP | İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar’da son yolcuğuna uğurlanıyor: Türkiye’den üst düzey katılım

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın cenaze törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni dün ( 1 Ağustos) Tahran'da gerçekleştirildi.

Haniye'nin cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

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Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından bugün Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haniye'nin ülkenin en büyük camisi olan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doha'nın kuzeyindeki Lusail'de bir mezarlığa defnedileceğini bildirdi.

Hamas, "Arap ve İslami liderlerin" yanı sıra diğer Filistinli grupların temsilcileri ve halkın da etkinliklere katılacağını duyurdu.

Yurtta, Haniye'nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.