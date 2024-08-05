CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Blinken resmen saldırı için saat verdi: Biden’dan kritik hamle! Havalimanlarında kaçış trafiği

BIDEN'DAN İSRAİL'E MK-83 BOMBASI

İsrail gazetesi Israel Hayom, Biden yönetiminin İsrail'e MK-83 yarım tonluk (1000 lb) bombaları tedarik etme konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını iddia etti.

Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.

Peki, İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi…

G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: ENDİŞE DUYUYORUZ

10.44 G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Orta Doğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

10.11 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere pazartesi günü ulusal güvenlik ekibini durum odasında toplayacak. ABD'nin, İran'ın İsrail'e saldırmasının an meselesi olduğuna inandığı belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Ürdün Kralı Abdullah'la da görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin, ABD ile Fransa, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi ortakları arasında bölgesel gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde İran'a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden

10.05 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği SİHA saldırısında bir subay ile bir askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.26 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki "İslami Sağlık Heyeti" mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.

09.07 Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in yeni karargâhına bir grup Kamikaze insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı.