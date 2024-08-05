CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var

BIDEN'DAN İSRAİL'E MK-83 BOMBASI
İsrail gazetesi Israel Hayom, Biden yönetiminin İsrail'e MK-83 yarım tonluk (1000 lb) bombaları tedarik etme konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını iddia etti.
Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.
Peki, İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…
Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi…
00.50 ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.
Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.
Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.
Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.
Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.
Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
22.36 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.
israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.
Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.
22.00 Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.
17.05 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın olası saldırısına yönelik karşı saldırıya hazırlandıkları yönünde mesaj verdi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant'ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, "Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız." ifadelererini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre, Gordin, İsrail'in kuzeyindeki yerel yöneticilere, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından beklenen saldırı öncesinde ordunun "karşı saldırı planlarının hazır" olduğunu belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
16.08 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.
Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.
Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.
G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: ENDİŞE DUYUYORUZ
10.44 G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.
G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Orta Doğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.
Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.
BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI
10.11 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere pazartesi günü ulusal güvenlik ekibini durum odasında toplayacak. ABD'nin, İran'ın İsrail'e saldırmasının an meselesi olduğuna inandığı belirtiliyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Ürdün Kralı Abdullah'la da görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin, ABD ile Fransa, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi ortakları arasında bölgesel gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde İran'a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.
ABD Başkanı Joe Biden
10.05 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.
Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği SİHA saldırısında bir subay ile bir askerin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
09.26 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki "İslami Sağlık Heyeti" mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.
09.07 Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in yeni karargâhına bir grup Kamikaze insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı.