PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var

Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükselirken Orta Doğu’da topyekün savaşın fitili de ateşleniyor. Çok sayda ülke vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılmaları için çağrı yaparken havalimanları resmen izdiham yerine döndü. Biden, Beyaz Saray'da güvenlik kurmaylarını toplarken, İran'daki hava üssünede saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:23 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 01:42
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran-Lübnan ve İsrail hattında tansiyon had safhaya ulaştı. Çok sayıda ülke Lübnan'daki vatandaşlarına, bölgeyi terk etmeleri için çağrı yapıyor. Lübnan'daki havalimanlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.

BLINKEN SAAT VERDİ: 24-48 SAAT İÇİNDE

ABD'li yetkililer dün, İranİsrail'e en geç 5 Ağustos Pazartesi günü saldırı düzenleyeceğini söylemişti. ABD gazetesi Axios'a göre bugün ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazar günü G7 ülkelerinden mevkidaşlarına İran ve Hizbullah'ın pazartesi gününden itibaren İsrail'e saldırıya başlayabileceğini söyledi. Blinken İran ve Hizbullah'ın 24-48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini belirtti.

İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor?

Blinken, yakın ABD müttefikleriyle koordinasyon sağlamak ve İran ve Hizbullah'ın misillemelerini mümkün olduğunca azaltmak üzere diplomatik baskı oluşturmaya çalışmak için konferans görüşmesi düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

BIDEN'DAN İSRAİL'E MK-83 BOMBASI

İsrail gazetesi Israel Hayom, Biden yönetiminin İsrail'e MK-83 yarım tonluk (1000 lb) bombaları tedarik etme konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını iddia etti.

Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.

Peki, İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi…

00.50 ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.



22.36 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.

israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.



22.00 Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.

17.05 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın olası saldırısına yönelik karşı saldırıya hazırlandıkları yönünde mesaj verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant'ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, "Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız." ifadelererini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Gordin, İsrail'in kuzeyindeki yerel yöneticilere, İran ve Lübnan Hizbullahı tarafından beklenen saldırı öncesinde ordunun "karşı saldırı planlarının hazır" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

16.08 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.

Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.

Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

G7 ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: ENDİŞE DUYUYORUZ

10.44 G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Orta Doğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

10.11 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere pazartesi günü ulusal güvenlik ekibini durum odasında toplayacak. ABD'nin, İran'ın İsrail'e saldırmasının an meselesi olduğuna inandığı belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Ürdün Kralı Abdullah'la da görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin, ABD ile Fransa, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi ortakları arasında bölgesel gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde İran'a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

10.05 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın yaptığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun yaptığı soruşturma sonucu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği SİHA saldırısında bir subay ile bir askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.26 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki "İslami Sağlık Heyeti" mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.

09.07 Hizbullah, İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in yeni karargâhına bir grup Kamikaze insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı.

İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanıİran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
İran'da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu'nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca’yı hedef göstermişti! Manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Filistin için ’Kudüs Paktı’ önerisi! Türkiye öncülük etsin dedi... Suriye, Irak, Mısır...
İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…
SON DAKİKA