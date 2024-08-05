CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. İRAN'DA PATLAMA SESLERİ 22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi… 00.50 ABD 'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.





22.36 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın İsrail'e saldırısının bu gece gerçekleşeceğini duyduğunu ve kendisi başkan olsaydı İran'ın saldırmayacağını söyledi.

israelnationalnews'in aktardığına göre; Trump, Adin Ross ile yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" dedi. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu kelimeden (saldırı) bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.