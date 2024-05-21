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CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Tebriz'de başladı

Son dakika haberleri... 19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni bugün İran'ın Kum kentinde düzenleniyor. Cenaze planlama komitesi başkanı ve İran'ın idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mohsen Mansuri'ye göre tören helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayacak.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:41 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:18
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı

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19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için binlerce kişi toplandı.

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CENAZE NAMAZI İLE BAŞLIYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni, helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başlıyor. Tebriz'de binlerce kişi Reisi'yi tekbirlerle uğurluyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine yoğun katılım

DİN ADAMLARININ EĞİTİM ALDIĞI KUM'A NAKLEDİLECEK

Aynı günün ilerleyen saatlerinde kurbanların cesetleri, İran'ın din adamlarının çoğunun eğitim aldığı kutsal Şii şehri Kum'a nakledilecek ve ardından başkent Tahran'a gidecek.

Çarşamba günü Tahran'ın devasa Büyük Mosallah Camii'nde büyük törenler planlanıyor. Mansouri, törenlerin yapılabilmesi için o gün resmi tatil ilan edildiğini ve tüm ülkedeki ofislerin kapatıldığını duyurdu.

Mehr News'e göre Raisi'nin naaşı daha sonra Ayetullah Hamaney'in namaz kılacağı Meşhed'deki tarihi İmam Rıza türbesine taşınacak.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas ilan edildi.

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10.18 Keşmir halkı Reisi için meydanlara indi.

10.02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının uçak kazasında şehit olmaları nedeniyle taziye ve taziyelerini iletmek üzere bugün Bakü'deki İran Büyükelçiliğinde bulunuyor.

09.48 Tebriz'de Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'na inen binlerce kişi, Reisi'nin naaşının taşındığı beyaz çiçeklerle süslenmiş kamyonun etrafını sardı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi Şüheda Meydanı'nda

Kamyona dokunmak isteyen kalabalıkta izdiham çıktı.

09.35 Reisi'nin naaşı, Tebriz'de, cumhurbaşkanına veda için toplanan kalabalığın arasında seyrediyor.

09.05 Tebriz'de binlerce kişi İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'nda bir araya geldi.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ
Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:

1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
3- Dr. Hossein Amirabdollahian
4- Dr. Malik Rahmati
5- Serdar Seyed Mehdi Musavi
6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)
7-Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi
8-Pilot Albay Mohsen Daryanosh
9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)



TÜRKİYE'DEN İRAN'A DESTEK
İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Reisi'nin helikopteri düştü! Bakan Vahidi gelişmeyi televizyondan takip etti

Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.

Reisi'nin helikopterinden son görüntülerReisi'nin helikopterinden son görüntüler

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" denildi.

TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ
İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı. Kızılay Derneği Başkanı, helikopterin enkazının bulunmasının ardından kaza mahalline 40 dakikada ulaşıldığını ifade etti.

Kuvvet liderlerinin olağanüstü toplantısından bir fotoğraf.

ACİL TOPLANTI YAPILDI
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu acil toplantı yaptı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ
İran haber ajansı, Reisi'nin Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

Olay 19 Mayıs'ta, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

Haber ajansına göre; konvoyda 3 helikopter bulunuyordu. Diğer iki helikopter güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.


HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR
İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

İşte Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!

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