CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

09.05 Tebriz'de binlerce kişi İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'nda bir araya geldi.

10.02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının uçak kazasında şehit olmaları nedeniyle taziye ve taziyelerini iletmek üzere bugün Bakü'deki İran Büyükelçiliğinde bulunuyor.

İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas ilan edildi.

Mehr News'e göre Raisi'nin naaşı daha sonra Ayetullah Hamaney'in namaz kılacağı Meşhed'deki tarihi İmam Rıza türbesine taşınacak.

Çarşamba günü Tahran'ın devasa Büyük Mosallah Camii'nde büyük törenler planlanıyor. Mansouri, törenlerin yapılabilmesi için o gün resmi tatil ilan edildiğini ve tüm ülkedeki ofislerin kapatıldığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni, helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başlıyor. Tebriz'de binlerce kişi Reisi'yi tekbirlerle uğurluyor.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:

1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim

3- Dr. Hossein Amirabdollahian

4- Dr. Malik Rahmati

5- Serdar Seyed Mehdi Musavi

6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)

7-Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi

8-Pilot Albay Mohsen Daryanosh

9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)







TÜRKİYE'DEN İRAN'A DESTEK

İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.