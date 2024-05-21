CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor

19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni bugün İran'ın Kum kentinde düzenleniyor.

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İranlı yetkililer, pazar sabahı sisli havalarda uçağın uzak bir dağ yamacına çarpmasına neyin sebep olduğunu araştırırken, merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından cenaze törenleri salı günü başlayacak.

Reisi'nin, ülkenin dışişleri bakanı da dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle birlikte ölümü, artan bölgesel gerilimler ve iç hoşnutsuzlukla mücadele eden İslam Cumhuriyeti'nin katı yapısını belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas düzenledi.

CENAZE NAMAZI İLE BAŞLAYACAK

Cenaze planlama komitesi başkanı ve İran'ın idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mohsen Mansouri'ye göre salı günü, helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayacak.

DİN ADAMLARININ EĞİTİM ALDIĞI KUM'A NAKLEDİLECEK

Aynı günün ilerleyen saatlerinde kurbanların cesetleri, İran'ın din adamlarının çoğunun eğitim aldığı kutsal Şii şehri Kum'a nakledilecek ve ardından başkent Tahran'a gidecek.

Çarşamba günü Tahran'ın devasa Büyük Mosallah Camii'nde büyük törenler planlanıyor. Mansouri, törenlerin yapılabilmesi için o gün resmi tatil ilan edildiğini ve tüm ülkedeki ofislerin kapatıldığını duyurdu.

Mehr News'e göre Raisi'nin naaşı daha sonra Ayetullah Hamaney'in namaz kılacağı Meşhed'deki tarihi İmam Rıza türbesine taşınacak.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ

Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.