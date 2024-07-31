31 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR...
23:47 BM ÇATIŞMANIN BÜYÜMESİ RİSKİNE KARŞI UYARDI
Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskine karşı uyararak, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." açıklamasında bulundu.
22:29 İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN YENİ TEHDİT
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.
Açıklamada, "Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı." ifadelerine yer verildi.
Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk." dedi.
Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti:
"İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz."
21:47 "BİZE ZARAR VEREN HERKESLE HESAPLAŞACAĞIZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Husiler, Hamas ve Hizbullah olmak üzere üç ana vekiline "ezici darbeler" indirdiğini söyledi.
Haniye'ye düzenlenen suikasta değinmeyen Netanayhu, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.
Shukr ile hesaplaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle" dedi.
"HER SENARYOYA HAZIRIZ"
Beyrut'ta düzenlenen saldırının ardından İsrail'e yönelik tehditlerin arttığını ifade eden Netanyahu, "Her senaryoya hazırız. Her tehdide karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde duracağız" diye konuştu.
Savaşın zaman alacağını ve İsraillilerden güçlü kalmalarını isteyen Netanyahu, bir süredir savaşı sona erdirmesi için yurt içinde ve yurt dışında baskı altında olduğunu belirterek, "O zaman da bu seslere boyun eğmedim, şimdi de boyun eğmiyorum" şeklinde konuştu.
Baskılara boyun eğseydi İsrail'in Hamas ile mücadele edemeyeceğini söyleyen Netanyahu, "Son aylarda elde edilen tüm başarılar, pes etmediğimiz ve içeride ve dışarıda büyük baskılar karşısında cesur kararlar aldığımız için elde edildi. Ve size söylüyorum, bu hiç de kolay olmadı. Birlikte mücadele edeceğiz" dedi.
19:43 TÜM ORTA DOĞU'YU SAVAŞA İTER
BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu
19:24 BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından TSİ 23.00'da acil toplanma kararı aldı.
BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.
Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.
18:45 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
18:15 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. El Hayya, "Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı" dedi.
15.55 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." açıklamasında bulundu.
İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.
İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ
14.20 İran Cemkeran Camii'nin kubbesi üzerinde intikam bayrağı olarak bilinen kırmızı bayrağı göndere çekti.
14.02 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif: "Heniyye'ye yönelik suikast, devlet terörüdür"
ABD "DAHLİMİZ YOK" DEDİ
13.35 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Haniye'nin ölümünde dahlimiz yok" dedi.
HANİYE NEREYE DEFNEDİLECEK?
12.40 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.
Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.
Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.
12.38 Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.
Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.
Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
KREMLİN'DEN TEPKİ
12.34 Kremlin: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
12.25 İsmail Haniye'nin cenazesinin yarın sabah saat 8'de Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kaldırılacağı bildirildi.
12.14 Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran, ülke çapında üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.
HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: TAHRAN GÖREVDE
11.30 İran'ın Dini Lideri, Haniye'nin öldürülmesinin intikamının Tahran'ın görevi olduğunu söyledi
Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi.
İşte Hamaney'in açıklamasının tamamı:
Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a gitti, büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.
Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.
İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve İran Dini lideri Ayetullah Hamaney
FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI
11.00 Filistinli gruplar, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesini protesto etmek için çarşamba günü genel seferberlik çağrısı yaptı.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar ortak açıklama yaparak, "Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Siyonist devlet terörü ve imha savaşı çerçevesinde gerçekleşen büyük ulusal lider İsmail Haniye suikastına karşı kapsamlı bir grev ve öfke yürüyüşü duyuruyor" dedi.
10.31 Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Tahran'daki siyasi bürosu başkanına düzenlenen suikasta şiddetle karşı çıktığını ve kınandığını duyurdu.
10.20 Filistin basını Mossad'ın Haniye suikastı ile ilgili "Filistin'in 1 numaralı siyasi lideri İsmail Haniye'yi İran'ın Tahran şehrinin kalbinde öldürmeyi başardık" şeklinde açıklama yaptığını iddia etti.
10.20 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian: Haniye suikastı ile ilgili "İran, topraklarını ve onurunu savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecek."şeklinde konuştu.
10.09 İsmail Haniye'nin oğlu Abdul Salam, babasının uğradığı suikast hakkında konuştu ve "Direniş devam ediyor. Babamın dileği yerine geldi. Biz düşmana karşı devrimin ve sürekli mücadelenin içindeyiz ve direniş liderlerin öldürülmesiyle bitmiyor." ifadelerini kullandı.