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CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi! Cenaze Katar'a getirildi | Türkiye'den 1 günlük yas kararı

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni Tahran’da düzenleniyor. Haniye için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Haniye’nin cenaze namazını ise İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı. İsmail Haniye'nin alçakça şehit edilmesi nedeniyle Türkiye'de, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 günlük yas ilan edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan "İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" dedi. İşte, Haniye suikastı ile ilgili dakika dakika gelişmeler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 06:08 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:24
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi! Cenaze Katar’a getirildi | Türkiye’den 1 günlük yas kararı

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın cenaze törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni bugün Tahran'da düzenleniyor.

CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

Haniye'nin cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Hamas lideri Haniye şehit oldu!

SUİKASTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI LÜBNAN BAHANE MİYDİ?

Suudi haber ajansı El-Hadath ve İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Haniye'nin Tahran'ın kuzeyindeki özel gazi lojmanlarından birinde kaldığı belirtildi. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi.

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NEDEN TAHRAN'DAYDI?

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 

HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.

Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.

Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.

Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu MarzuqHamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq

"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi.

İRAN'DAN TEHDİT: KANI BOŞA AKMAYACAK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin "kanının boşuna harcanmayacağını" söyledi.

İSRAİL BASININA TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Netanyahu, akşam saatlerinde ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu, Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yapan Netanyahu "her senaryoya hazır olduklarını" ileri sürerek, Gazze'deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'i ileride zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu, ülkesinin "İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu" savundu.

Netanyahu, konuşmasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

MAHMUD ABBAS'TAN KINAMA

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı.

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud AbbasFilistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas

ABD İRAN'I İŞARET ETTİ

ABD gazetesi New York Times, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine dikkat çekti. New York Times'ın haberinde "Cinayetin işlendiği Tahran ise dikkat çekiciydi. Son yıllarda Haniye'nin ana üssü, İsrail'in gayrı resmi ilişkilerini sürdürdüğü Katar oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail Katar'daki Hamas liderlerini öldürmedi." ifadelerine yer verilirken



FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?

Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 

İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:

"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"

İRAN'DA ÜST DÜZEY TOPLANTI
İran üst düzey güvenlik konseyi üyeleri, İran dini lideri Hamaney'in konutunda bir araya geldikleri açıkladı.

Toplantıda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu" söyledi.

Pezeşkiyan, ise "İran ve Filistin'in iki onurlu halkı arasındaki bağ daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olacak ve mazlumların savunulması ve direniş yolu daha güçlü bir şekilde devam edecek. İran, toprak bütünlüğünü, onurunu, haysiyetini ve şerefini savunacak ve korkakça eylemlerinden dolayı terörist işgalcileri pişman edecektir" ifadelerine yer verdi.

Şehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunuŞehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunu

RUSYA'DAN İLK MESAJ: KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ SUİKAST

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamas Politbüro Başkanı'nın ölümünün kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast olduğunu söyledi.

Rusya'dan Haniye suikasti ile ilgili ilk mesaj: Kabul edilemez!

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İşte Haniye suikastından dakika dakika gelişmeler...

21:10 TÜRKİYE'DEN YAS KARARI
İsmail Haniye'nin alçakça şehit edilmesi nedeniyle Türkiye'de, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 günlük yas ilan edildi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

Türkiye'de 1 günlük yas ilanı!

20:13 HAMAS'TAN GÖSTERİ ÇAĞRISI

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta tepki olarak yarın cuma namazı sonrasında gösteri çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Korkakça suikastı ve Gazze'deki halkımıza karşı devam eden soykırımı kınamak ve Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak için bütün camilerden başlayan öfke yürüyüşleri düzenlensin." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Haniye için tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yapıldı.

19:13 İSRAİL VE FİLİSTİN'E SEYAHAT UYARISI
İsveç, vatandaşlarına İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi Doha'ya getirildi!

19:07 HANİYE'NİN CENAZESİ KATAR'DA
İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a ulaştı.

İsmail Haniye'nin naaşı Katar'da omuzlarda!

16:10 SR31 HATAY SINIRINDAN GERİ DÖNDÜ
Hafta sonundan bu yana birçok büyük havayolu şirketi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları durdurdu. Bazı ABD ve İngiliz havayolu şirketleri ise İsrail uçuşlarını askıya aldı. Geride kalan günlerde İsrail Hamas'ın siyasi kanadının lideri Haniye'ye İran'ın başkentinde suikast düzenledi, aynı saldırıda Hizbullah'ın en kritik isimlerinden Fuad Şükür de yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bugün ise Hamas'ın iki numarası Muhammed Deyf'in öldürüldüğünü öne sürdü ancak henüz bir kanıt sunamadı. Bölgedeki gerilim hat safhaya ulaşırken Avustralya bu sabah vatandaşlarından Lübnan'ı acil şekilde terk etmesini istedi ve Beyrut havalimanının yakında kapanabileceğini kaydetti.


Tam da bu tabloda, bugün Doğu Akdeniz semalarında bir casus uçak görüldü. Oldukça sıra dışı bir rota izleyen uçağın kalkış yeri, Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası. SR31 model casus uçağı, Suriye, İsrail, Filistin ve Lübnan kıyılarında uçarak Türkiye sınırından tekrar Yunanistan'a geri döndü. Flightradar24 isimli internet sitesinde uçağın Hatay sınırı üzerinden geldiği rotayı izleyerek tekrar dönüş yaptığı kayıtlara geçti.
Arap medyası uçağın taktik istihbarat topladığını ve bu istihbaratları aynı anda askeri yetkililere bildirdiğini ifade etti.

15:14 İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Yerel medya, İsrail'in Hizbullah'ın üç numarası Fuat Şükür'ün öldürüldüğü suikastın ardından ilk kez Lübnan'ın güneyine saldırdığını bildiriyor.

Saldırıya uğrayan yer, Lübnan-İsrail sınır hattındaki Kefr Kila.

Hizbullah'tan henüz Fuat Şükür suikastına bir misilleme gelmedi. Hacı Muhsin kod adlı Şükür bugün Beyrut'taki cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazede bir konuşma yapması bekleniyor.

Nasrallah'ın sağ kolu olarak bilinen Fuad Şükür, Hizbullah'ın elindeki güdümlü füzelerin geliştirilmesinden sorumluydu.

Beyrut'un Dahiye mahallesindeki bir binada füzeyle vurulan Fuad Şükür, 8 Ekim'de başlayan çatışmada İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hizbullah yetkilisi.

14.47 İran Genelkurmay Başkanı, Haniye suikastı ile ilgili "İsmail Haniye suikastına bizim ve direniş ekseninin nasıl tepki vereceğini araştırıyoruz. Cevap kaçınılmazdır ve birden fazla önlem alınması gerekir; siyonist varlık bu eyleminden pişman olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

09.18 Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Heniyye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir." ifadelerini kullandı.

09.08 Haniye'nin cenaze töreninden görüntüler...

09.06 İran'da İsmail Haniye'nin cenaze töreni nedeniyle uçuşların durdurulduğu iddia edilirken yetkililerden açıklama geldi. İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi Halkla İlişkiler Direktörü "İsmail Haniye"nin cenaze töreni nedeniyle Tahran'da uçuş yasağı haberlerini yalanlıyoruz ve Mehrabad Havalimanı'na giriş-çıkış uçuşlarımızda herhangi bir kısıtlamamız yok. Bu kısıtlamalar yalnızca eğitim uçuşları, helikopterler ve havacılık kulüpleri için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Tahran Üniversitesi önünde halkın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni.Tahran Üniversitesi önünde halkın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni.

08:30 Tahran'daki cenaze törenine on binlerce kişi katılıyor. Cenaze namazını İran lideri Hamaney kıldırdı.

İşte Haniye'nin cenaze güzergahıİşte Haniye'nin cenaze güzergahı

07:50 Haniye'nin naaşı Tahran Üniversitesi'ne girdi.

On binlerce kişi cenaze töreni için alanda toplandı.On binlerce kişi cenaze töreni için alanda toplandı.

Haniye'nin cenaze töreni sabah 8.30'da Tahran Üniversitesi'nde başlayacak. 8.30'da cenaze için dua edilecek.

01:02 BMGK, İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı.

00:29 NAAŞININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Şehadeti sonrası İsmail Haniye ve koruması Vassim Ebu Şaban'ın naaşları görüntülendi.

31 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR...

23:47 BM ÇATIŞMANIN BÜYÜMESİ RİSKİNE KARŞI UYARDI

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskine karşı uyararak, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." açıklamasında bulundu.

22:29 İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN YENİ TEHDİT

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı." ifadelerine yer verildi.

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk." dedi.

Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz."

21:47 "BİZE ZARAR VEREN HERKESLE HESAPLAŞACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ulusa seslendi. Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Husiler, Hamas ve Hizbullah olmak üzere üç ana vekiline "ezici darbeler" indirdiğini söyledi.

Haniye'ye düzenlenen suikasta değinmeyen Netanayhu, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Shukr ile hesaplaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle" dedi.

"HER SENARYOYA HAZIRIZ"

Beyrut'ta düzenlenen saldırının ardından İsrail'e yönelik tehditlerin arttığını ifade eden Netanyahu, "Her senaryoya hazırız. Her tehdide karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde duracağız" diye konuştu.

Savaşın zaman alacağını ve İsraillilerden güçlü kalmalarını isteyen Netanyahu, bir süredir savaşı sona erdirmesi için yurt içinde ve yurt dışında baskı altında olduğunu belirterek, "O zaman da bu seslere boyun eğmedim, şimdi de boyun eğmiyorum" şeklinde konuştu.

Baskılara boyun eğseydi İsrail'in Hamas ile mücadele edemeyeceğini söyleyen Netanyahu, "Son aylarda elde edilen tüm başarılar, pes etmediğimiz ve içeride ve dışarıda büyük baskılar karşısında cesur kararlar aldığımız için elde edildi. Ve size söylüyorum, bu hiç de kolay olmadı. Birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

19:43 TÜM ORTA DOĞU'YU SAVAŞA İTER
BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu

19:24 BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından TSİ 23.00'da acil toplanma kararı aldı.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

18:45 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

18:15 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. El Hayya, "Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı" dedi.

15.55 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." açıklamasında bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.

İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

14.20 İran Cemkeran Camii'nin kubbesi üzerinde intikam bayrağı olarak bilinen kırmızı bayrağı göndere çekti.



14.02 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif: "Heniyye'ye yönelik suikast, devlet terörüdür"

ABD "DAHLİMİZ YOK" DEDİ

13.35 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Haniye'nin ölümünde dahlimiz yok" dedi.

HANİYE NEREYE DEFNEDİLECEK?

12.40 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

Heniyye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Heniyye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

12.38 Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

KREMLİN'DEN TEPKİ

12.34 Kremlin: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

12.25 İsmail Haniye'nin cenazesinin yarın sabah saat 8'de Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kaldırılacağı bildirildi.

12.14 Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran, ülke çapında üç gün yas ilan edildiğini duyurdu.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA: TAHRAN GÖREVDE

11.30 İran'ın Dini Lideri, Haniye'nin öldürülmesinin intikamının Tahran'ın görevi olduğunu söyledi

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi.

İşte Hamaney'in açıklamasının tamamı:

Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a gitti, büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.

Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve İran Dini lideri Ayetullah HamaneyHamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve İran Dini lideri Ayetullah Hamaney

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

11.00 Filistinli gruplar, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesini protesto etmek için çarşamba günü genel seferberlik çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar ortak açıklama yaparak, "Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Siyonist devlet terörü ve imha savaşı çerçevesinde gerçekleşen büyük ulusal lider İsmail Haniye suikastına karşı kapsamlı bir grev ve öfke yürüyüşü duyuruyor" dedi.

Batı Şeria'da genel seferberlik çağrısı

10.31 Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hamas'ın Tahran'daki siyasi bürosu başkanına düzenlenen suikasta şiddetle karşı çıktığını ve kınandığını duyurdu.

10.20 Filistin basını Mossad'ın Haniye suikastı ile ilgili "Filistin'in 1 numaralı siyasi lideri İsmail Haniye'yi İran'ın Tahran şehrinin kalbinde öldürmeyi başardık" şeklinde açıklama yaptığını iddia etti.

10.20 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian: Haniye suikastı ile ilgili "İran, topraklarını ve onurunu savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecek."şeklinde konuştu.

10.09 İsmail Haniye'nin oğlu Abdul Salam, babasının uğradığı suikast hakkında konuştu ve "Direniş devam ediyor. Babamın dileği yerine geldi. Biz düşmana karşı devrimin ve sürekli mücadelenin içindeyiz ve direniş liderlerin öldürülmesiyle bitmiyor." ifadelerini kullandı.

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