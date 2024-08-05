CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze

Blinken, yakın ABD müttefikleriyle koordinasyon sağlamak ve İran ve Hizbullah'ın misillemelerini mümkün olduğunca azaltmak üzere diplomatik baskı oluşturmaya çalışmak için konferans görüşmesi düzenlemişti.

Israel Hayom, her biri bir ton ağırlığındaki MK-84 tipi ağır bombaların İsrail'e transfer edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini belirtti.

19.50 İsrail basını: Hizbullah son 1 saatte Lübnan 'dan Golan ve Celile'ye 40'a yakın füze ateşlendi. 15.57 Hİzbullah İsrail 'e ait iki askeri üssü İHA ile vurdu. İsrail basını saldırıda yaralılar olduğunu bildirdi.

Takvim.com.tr İran-Lübnan-İsrail hattında yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizin için derledi…

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.

12.30 Filistin basını İsrail'de roket sesleri duyulduğuna ilişkin haberi "Güney Lübnan'daki direniş güçlerinin roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Nehariye ve diğer İsrail yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalındı." ifadeleriyle duyurdu ve roket atışının Lübnan 'dan geldiğini bildirdi.

12.34 İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib: "İran'ın İsmail Haniye suikastına cevabı güçlü olacak ve diplomatik hamleler bunun şiddetini sınırlamayacak." dedi vce İsrail 'e açık tehditte bulundu.

Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi. Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

14.41 Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

10.22 İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Maifadun köyündeki bir noktaya saldırı düzenledi.

ABD'DEN İSRAİL'E "BAĞLILIK" SÖZÜ

09.18 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki El Esad hava üssüne düzenlenen saldırıda beş ABD personelinin yaralanmasının ardından salı günü erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü. Austin ile Gallant "İran'ın istikrarsızlaştırıcı rolünü gösteren" ciddi bir tırmanış olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Pentagon, İsrail ve ABD'nin İran ve vekillerinin İsrail ve ABD hedeflerine yönelik saldırısına yanıt vermeye hazırlanırken Austin'in "İran, Lübnan Hizbullahı ve diğer İran bağlantılı milis gruplarından gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

06:26 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.



Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.



Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.



Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.

02:51 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.



00.50 ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.



5 AĞUSTOS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ



22.53 İran'ın İsfahan kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.