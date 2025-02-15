MAHMUD ABBAS'TAN GAZZE MESAJI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını ve yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatma çabalarını reddetti.

Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde genel kurula yaptığı hitapta, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşması dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor.” dedi.

Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarının, dünyayı Gazze’de işlenen savaş suçlarından, soykırımdan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarından, Batı Şeria’yı ilhak girişimlerinden uzaklaştırma çabaları olduğuna dikkati çeken Abbas, “Gazze'de yaşayan bir buçuk milyon mültecinin geri dönmesi gereken tek yer BM'nin 194 sayılı kararı gereğince, 1948 yılında yerlerinden edildikleri şehir ve köyleridir.” ifadelerini kullandı.

Abbas, iki devleti çözüm önerisinin “rafa kaldırılmaya” çalışıldığına işaret ederek, “Uluslararası meşruiyete ve imzalanan anlaşmalara olan bağlılığımız, İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararları ile Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasını gerektiriyor. Böylece bölgedeki tüm halklar güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayabilir.” dedi.

Küresel ve bölgesel düzeyde barış ve istikrarın sağlanmasının tüm tarafların etkin müdahalesine bağlı olduğuna dikkati çeken Abbas, bu durumun sağlanmasının da iki devletli çözümü uygulamaya bağlı olduğuna vurgu yaptı.