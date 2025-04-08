ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in misillemesine karşılık açıkladığı yüzde 50 oranındaki ek tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Leavitt, söz konusu tarifenin 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 00.01'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Leavitt, Trump'ın Çin'in ABD ile bir anlaşma yapmak istediğine, ülkenin bu anlaşmayı yapmak zorunda olduğuna inandığını ifade etti.

Çin'in misilleme yapmasını bir "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." dedi.

Leavitt, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek, eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirdi.

Karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a ulaştığını belirten Leavitt, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Leavitt, Trump'ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve yönetimine ulaşarak anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktardı.