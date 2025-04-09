ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Küresel piyasalar altüst oldu. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanan tarifelerin yanı sıra yakın zamanda ilaç ithalatına da "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirdi.
Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde, 2 Nisan'da bildirilen karşılıklı tarifelere ilişkin açıklama yaptı.
İlaç ithalatına ilişkin de "çok yakın zamanda büyük tarifeler açıklanacağını" belirten Trump, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savundu.
Trump, ilaç firmalarına ilişkin, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullandı.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi tehdidinin ardından Çin'in müzakereye mecbur olduğuna dair sözlerine karşılık, bu konuda herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, Trump'ın tarife artışına karşı Çin'in tutumunun ne olacağı sorusuna yanıt verdi.
Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Sözcü Lin, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek." dedi.
Lin, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacaklarını belirterek "Kimsenin Çin halkının meşru kalkınma hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Çinli Sözcü, ABD iş çevrelerinin Trump yönetimine Çin ile yumuşama ve diyalog kurmayı telkin ettiğine dair haberlere ilişkin de "Eğer ABD, Çin ile diyalog istiyorsa eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uymalı." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, önemli açıklamalarda bulundu.
Trump ABD'nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıklayarak "2 milyar dolar kazanıyoruz" dedi.
Çin, Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.
DTÖ'nün açıklamasına göre, Çin'in, ABD'nin ülkesinden yapılan ithalata 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 ve tüm ticaret ortaklarına 5 Nisan'dan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulamasını içeren tedbirlere ilişkin anlaşmazlık istişaresi talebi, bugün DTÖ üyeleriyle paylaşıldı.
Çin, talebinde, bu tedbirlerin ABD'nin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Gümrük Kıymetleri Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın çeşitli hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savundu.
ANLAŞMAZLIK İSTİŞARESİ TALEBİ SÜRECİ
Bir ülkenin istişare talebinde bulunması, DTÖ'de bir anlaşmazlığın resmen başlatılması anlamına geliyor.
İstişarelerle, taraflara konuyu tartışma ve dava yoluna gitmeden çözüm bulma fırsatı verilmesi hedefleniyor. 60 gün sonra istişarelerle anlaşmazlığın çözülmemesi halinde, şikayetçi taraf DTÖ'de bir panel tarafından karar verilmesini talep edebiliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in misillemesine karşılık açıkladığı yüzde 50 oranındaki ek tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Leavitt, söz konusu tarifenin 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 00.01'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Leavitt, Trump'ın Çin'in ABD ile bir anlaşma yapmak istediğine, ülkenin bu anlaşmayı yapmak zorunda olduğuna inandığını ifade etti.
Çin'in misilleme yapmasını bir "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." dedi.
Leavitt, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek, eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirdi.
Karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a ulaştığını belirten Leavitt, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullandı.
Ayrıca Leavitt, Trump'ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve yönetimine ulaşarak anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini iddia etti ancak Pekin’in henüz Washington’la temasa geçmediğini söyledi. Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Onların aramasını bekliyoruz. O telefon gelecek!" ifadelerini kullandı. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Az önce Güney Kore Başkan Vekili ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Muazzam ve sürdürülemez fazlalıkları, gümrük tarifeleri, gemi inşası, ABD LNG'sinin büyük ölçekli alımı, Alaska Boru Hattındaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük Askeri Koruma için ödeme hakkında konuştuk. Bu Askeri ödemelere benim ilk dönemimde başladılar, Milyarlarca Dolar, ancak Uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerden dolayı anlaşmayı feshetti. Bu herkes için bir şok oldu! Her halükarda, her iki ülke için de büyük bir ANLAŞMANIN sınırlarına ve olasılığına sahibiz. Üst düzey yetkilileri şu anda uçakla ABD'ye gidiyor ve her şey yolunda görünüyor. Aynı şekilde, hepsi de ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore ile olduğu gibi, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri kapsamına girmeyen diğer konuları da gündeme getiriyor ve bunları da müzakere ettiriyoruz. “ONE STOP SHOPPING” güzel ve verimli bir süreç!!! Çin de bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Biz onların çağrısını bekliyoruz. Bu olacak! TANRI ABD'Yİ KORUSUN.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya, von der Leyen ve Başbakan Li yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin "hayati önem" taşıdığını belirten von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu "geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu" ifade etti.
Von der Leyen, tarifelerin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.
Özellikle küresel kapasite fazlalığından etkilenen sektörlerde, gümrük tarifelerinin neden olacağı olası ticaret sapmasının ele alınmasında Çin'in "kritik rolüne" dikkati çeken von der Leyen, ikili ticari ilişkilerin yeniden dengelenmesi ve Avrupalı işletmelerin, ürünlerin ve hizmetlerin Çin pazarına daha iyi erişiminin sağlanması için yapısal çözümlerin "aciliyetine" işaret etti.
Görüşmede liderler olası ticaret sapmalarının izlenmesi ve her türlü gelişmenin gerektiği şekilde ele alınmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulması konusunu da masaya yatırdı.
Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışın" sağlanması adına AB'nin desteğini teyit eden von der Leyen, Çin'i barış sürecine "anlamlı şekilde" katkıda bulunmak üzere çabalarını yoğunlaştırmaya davet etti.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için karalı tedbirler alacağını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, Trump'ın ek tarife tehdidine karşı Çin'in tutumunun ne olacağı sorusuna yanıt verdi.
ABD'nin keyfi tarifeler empoze ederek diğer ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomik düzene ve istikrara zarar verdiğini ifade eden Sözcü Lin, "ABD'nin tarifeleri, tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik bir örneğidir. Çin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri kararlılıkla alacaktır." dedi.
Lin, ticaret savaşlarında ve tarife savaşlarının kazananın olmayacağı, korumacılığın çıkış yolu olmadığını belirtti.
Çin halkının sorun çıkarmak istemediğini bundan da korkmadığını, baskı, tehdit ve şantajın Çin ile anlaşmanın doğru yolları olmadığını vurgulayan Lin, "ABD tarifelerde ve ticaret savaşında ısrar ederse, Çin sonuna kadar gidecektir." ifadesini kullandı.
Çin Ticaret Bakanlığı da bugün yayımladığı açıklamada, Trump'ın yüzde 50 ek tarife tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını", Çin'in tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağını bildirmişti.
Analistler Çin para biriminde büyük bir devalüasyonun olası olmadığını düşünüyor ancak salı günü bu yönde küçük bir adım atıldı.
Çin Merkez Bankası, referans kurunu dolara karşı 7,2038 yuan olarak belirledi, bu Eylül 2023'ten bu yana ilk kez yuanı dolara karşı 7,20'den daha zayıf hale getirdi. Spot ticarette yuan, referans noktasının etrafındaki izin verilen %2 bandının en düşük kenarına yaklaşıyordu ve dolara karşı 19 aylık bir düşük seviyeye dokundu.
Trump tarifelerinin ardından dünya piyasalarında sert dalgalanmalar devam ederken Alman basınının geçtiğimiz hafta yayımladığı bir gazete kapağı yeniden gündem oldu. Handelsblatt gazetesi geçtiğimiz hafta yanan bir dolar fotoğrafını manşee taşımış ve "Güven sorunu" başlığını kullanmıştı.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı olduğu ve tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi.
ABD'nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.
Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını vurgulandı.
Çin'in varlık fonu Çin Yatırım Kurumuna bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı yapacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Müzakerelere imkan sağlamak için tarifelerin durdurulmasına açık olup olmadığının sorulması üzerine Trump, "Bunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.
Trump, "Bizimle anlaşma yapmak için gelen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak ve bazı durumlarda önemli tarifeler ödeyecekler." dedi.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bu sabah çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, İşiba'ya ülkelerini "açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı.
Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, ABD'nin tarım ürünlerini de pek almamalarından yakındı.
ABD Başkanı Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.
Tarifelerin bir müzakere stratejisi mi yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.
"HER ÜLKEYLE ADİL VE İYİ ANLAŞMALAR YAPACAĞIZ"
Trump, "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız ve eğer yapmazsak onlarla hiçbir işimiz olmayacak." diye konuştu.
Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye ve ticarete zarar vermek için kurulduğu görüşünü yineleyen Trump, "AB ile 350 milyar dolarlık bir açığımız var ve bu hızla ortadan kalkacak. Bunun nedeni ve hızlı bir şekilde ortadan kalkmasının yollarından biri de bizden enerji almak zorunda kalacak olmaları çünkü buna ihtiyaçları var. Bizden almak zorundalar. Alabilirler de. Bir hafta içinde 350 milyar doları ortadan kaldırabiliriz." dedi.
Trump, ABD'nin İsrail'den ithalatına getirdiği yüzde 17 oranındaki tarifeleri düşürmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine ise "Burada tamamen yeni bir ticaretten bahsediyoruz. Belki de hayır." yanıtını verdi ve İsrail'e çok yardım ettiklerini sözlerine ekledi.
Netanyahu ise ABD ile ticaret açığını ortadan kaldıracaklarını, bunu çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını ifade ederek, ticaret engellerini de gidereceklerini söyledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye yönelik misilleme vergilerinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB dönem başkanı Polonya'nın Ekonomi Bakanı Yardımcısı Michal Baranowski, birlik üyesi 27 ülkenin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği acil toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. AB'nin ABD ile ticari ilişkilerde benimseyeceği tavrın görüşüldüğü toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Sefcovic, ABD'nin gümrük tarifelerine birliğin vereceği yanıtın ertelenemeyeceğini vurguladı. ABD ile görüşmelerin erken aşamalarında bulunduklarını ifade eden Sefcovic, "ABD, tarifeleri taktiksel değil düzeltici bir önlem olarak kullandı. Amerikalı ortaklarımız hazır olduğu anda müzakere masasına oturmaya tamamıyla hazırız" dedi.
Bugün yapılan toplantıda tüm üye ülkelerin ticaret bakanlarının birlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Sefcovic, Avrupa Komisyonu'nun önceliğinin müzakere yoluyla çözüm olduğunu ancak ABD'yi sonsuza dek bekleyemeyeceklerini belirtti.
"380 MİLYAR EUROLUK İHRACAT ETKİLENECEK"
ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin AB'nin ihracatının önemli bir kısmını etkilediğini vurgulayan Sefcovic, "Aslında burada ABD'ye yapılan 380 milyar euroluk ihracattan bahsediyoruz. Yani toplam ihracatımızın yüzde 70'i, yüzde 20, yüzde 25 ya da mevcut tarifelerle birleştiğinde yüzde 27,5 gibi daha yüksek oranlarda gümrük vergilerine tabi tutuluyor. Örneğin binek otomobiller için. Biz ise otomobiller ve tüm sanayi ürünleri için sıfıra karşı sıfır gümrük tarifesi teklifinde bulunduk" dedi.
ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine yanıt olarak üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından misilleme tedbirleri üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Sefcovic, "Oylama 9 Nisan'da yapılacak, nihai liste 15 Nisan'da kabul edilecek ve ürünlere yönelik gümrük vergileri aynı gün yürürlüğe girecek" dedi.
MİSİLLEME VERGİLERİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ 15 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Sefcovic, "Tüm tarihler hukuki süreçle açık bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu çerçevede nihai listeyi bu akşam sunacağız. Oylamanın çarşamba günü yapılmasını bekliyoruz ve bunun tamamlanmasının ardından 15 Nisan itibarıyla gümrük vergilerinin tahsilatına başlanacak. Bu, sürecin ilk kısmı için. Dünya Ticaret Örgütü metodolojisine tam uyum çerçevesinde sürecin ikinci kısmı ise 30 gün sonra yani 15 Mayıs'ta devreye girecek" dedi.
Sefcovic, "Er ya da geç ABD ile müzakere masasına oturacak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Polonyalı Bakan Yardımcısı Baranowski ise ABD'li ortaklarına durumu enine boyuna düşünmeleri için zaman tanımak istediklerini söyledi. Baranowski, "Bu çözümlerin ABD ekonomisi için de pek faydalı olmadığı görülebiliyor" dedi.
Bölge basınındaki haberlere göre, Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği karşılıklı tarifeler karşısında bu ülkeyle ticaret müzakerelerine açık ve hazır olduğunu bildirdi.
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, gümrük tarifelerine karşı "Ticaret savaşı bizi etkiliyor, ancak sakin kalıyoruz. Güçlüyüz ve ABD dahil tüm ülkelerle müzakere edeceğiz." dedi.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, açıklamasında, ABD'nin ülkesine uyguladığı yüzde 49'luk gümrük tarifeleri sonrası müzakereler için ABD'ye bir heyet gönderileceğini belirtti.
Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, hükümetin, Ticaret Bakanı'nı müzakereler için en kısa sürede ABD'ye göndereceğini açıkladı.
Filipinler Ticaret Bakanı Cristina Roque, ikili serbest ticaret anlaşmasının önemini vurgulayarak, ABD'li mevkidaşıyla bir toplantı ayarlamaya çalıştığını kaydetti.
Tayland Başbakan Yardımcısı Pichai Chunhavajira'nın ilerleyen günlerde, ABD'nin ülkeye uyguladığı tarifeleri müzakere için bu ülkeyi ziyaret edeceği aktarıldı.
Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Trump'a yazdığı mektubunda, ülkesine yönelik tarifelerin üç ay ertelenmesini ve "yeniden düşünülmesini" istedi.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, ülkesine yönelik yüzde 24'lük tarife kararının, Japon şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını zayıflatabileceğini söylediğini aktardı.
Görüşmede ABD'ye üst üste 5 yıldır en çok yatırım yapan ülkenin Japonya olduğuna işaret eden İşiba, "(Trump'a telefonda) Tek taraflı tarifeler yerine daha fazla yatırım yoluyla geniş çapta nasıl işbirliği yapabileceğimizi araştırmamız gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.
Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz de açıklamasında, Malezya'nın halihazırda "misilleme tarifeler" uygulamayı düşünmediğini bildirdi.
Avrupa borsaları, ABD tarifelerinin yarattığı belirsizlikler ve küresel piyasalardaki derin satış baskısıyla, haftanın ilk işlem gününü keskin düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 4,54 değer kaybıyla 473,82 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,38 düşüşle 7.702,08 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,78 gerileyerek 6.927,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,26 değer kaybıyla 19.761,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,18 azalışla 32.853,98 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,301 düşüşle 1,092 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından yaşanan satış baskısı, Avrupa borsalarına da aynı şekilde yansıdı.
Ülkelerin ABD'nin tarifelerine nasıl karşılık vereceğine ilişkin belirsizlikler de piyasada endişe yaratırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.
Trump'ın tarifelerine karşı AB'ye göre daha ılımlı bir tavır sergileyen ve bir ticaret anlaşması için müzakerelerini sürdüren İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, "ABD ile herhangi bir ticaret anlaşmasının ancak İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun olması halinde" imzalanacağını söyledi.
Şirketler tarafında, otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı bildirildi.
İngiltere merkezli otomotiv şirketi Jaguar Land Rover (JLR), Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi nedeniyle ülkeye ihracatını nisan boyunca askıya aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.
Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."
Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.
Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.
Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Dünyanın dört bir yanından ülkelerin kendileriyle konuştuğuna işaret eden Trump, sert ama adil parametrelerin belirlendiğini kaydetti.
Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğuna işaret ederek, "Müzakere için üst düzey bir ekip gönderiyor. Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile." ifadelerini kullandı.
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısının derinleşmesiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.
S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.
ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarındaki negatif seyir sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı.
Cuma günü Çin'in karşılık verme hamlesi, küresel pay piyasaları üzerindeki mevcut baskıyı daha da ağırlaştırdı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de bu yönde karar alacağına ilişkin haber akışı da küresel piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri körükledi.
Yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve ABD'nin resesyona gireceği korkularını artırırken, bu durum küresel pay piyasalarında satışlara neden oldu.
Analistler, Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine verdiği hızlı tepkiyle, bir sonraki ticaret savaşının başlangıç sinyalinin verildiğini belirterek, "Enflasyondaki olası bir yeniden canlanmaya ek olarak, piyasa katılımcıları küresel bir resesyondan korkuyor." görüşünü paylaştı.
ASYA TARAFINDA SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görüldü.
Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlar görülürken, bu satışlarda sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti.
Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 kayıpla 3.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13,2 değer kaybıyla 19.828 puandan kapandı.
Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 4,2 azalışla 7.343 puana gerilerken, Tayvan'da TPEx 50 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 266,1 puanda, Filipinler'de PSEi Bileşik Endeksi yüzde 4,3 kayıpla 5.823 puanda ve Malezya'da KLCI endeksi yüzde 4,1 düşüşle 1.443 puanda günü tamamladı.
Singapur'da STI endeksi yüzde 7,2 düşüşle 3.550 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,7 azalışla 72.618 puandan işlem görüyor.
Pakistan'da Karachi 100 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 3,72 azalarak 114.508 puandabulunuyor. Endonezya, Tayland ve Vietnam'da tatil sebebiyle piyasalar kapalıydı.
AVRUPA BORSALARINDA PANDEMİDEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ
Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterdi. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksindeki kayıp açılışın ardından yüzde 4,7'ye ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,3, İsviçre'de SMI Endeksi yüzde 4,8 değer kaybetti. Böylece Avrupa borsaları pandemiden bu yana en sert düşüşünü yaşamış oldu.
ABD'de endeks vadeli kontratlar da haftaya düşüşle başladı. Vadeli piyasalarda Nasdaq endeksi yüzde 2,2, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 düşüşle işlem görüyor.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi.
Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların ana gündeminde olduğunu belirterek, olası müzakere durumunda piyasalarda satış baskılarının azalabileceğini söyledi.