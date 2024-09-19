Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron

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İsrail'in Hizbullah'a peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından gözler İsrail'e döndü. Tayvan'dan Macaristan'a ve hatta Bulgaristan'a uzanan sevkiyat ağında oklar Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadına çıktı. İÇİNE PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Saldırının tam olarak nasıl planladığına dair birden fazla teori ortaya atıldı. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan uzmanlar saldırının büyük ihtimalle "tedarik zincirine müdahaleyle" hazırlandığını söyledi. Buna göre yaklaşık 6 ay önce sipariş edilen çağrı cihazları, Hizbullah'a teslim edilmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirildi. Daha sonra hepsi aynı anda uzaktan patlatıldı. AP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisine göre patlayan çağrı cihazları, örgütün daha önce kullanmadığı yeni bir markaya aitti.

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi. Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi. Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti. İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı? İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı? CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR

Çağrı cihazlarının Tayvanlı üreticisi Gold Apollo, cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini açıkladı. Açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmaya göre, BAC'ın belirlenen bölgelerde ürün satışlarında markanın ismini kullanmasına yetki verildiği, ürünlerin üretiminin tamamen BAC tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.