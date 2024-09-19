SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad'ın kızıl serçesi gizemli patron

Dünya iki gündür Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlamasıyla yapılan saldırıyı konuşuyor. Saldırılarda binlerce kişi yaralanırken oklar ise İsrail'i işaret ediyor. Saldırıda İsrail izi aranırken patlayıcıların hangi ülkelerden geldiğine yönelik pek çok iddia ortaya atıldı. Hizbullah’a sevkiyatta İsrail izi aranırken Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadın ortaya çıktı. Peki, kim bu kadınlar? İşte, Lübnan saldırısında Mossad’ı işaret eden o isimler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 08:24 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:40
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Hizbullah'a peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından gözler İsrail'e döndü. Tayvan'dan Macaristan'a ve hatta Bulgaristan'a uzanan sevkiyat ağında oklar Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadına çıktı.

İÇİNE PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ
Saldırının tam olarak nasıl planladığına dair birden fazla teori ortaya atıldı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan uzmanlar saldırının büyük ihtimalle "tedarik zincirine müdahaleyle" hazırlandığını söyledi.

Buna göre yaklaşık 6 ay önce sipariş edilen çağrı cihazları, Hizbullah'a teslim edilmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirildi.

Daha sonra hepsi aynı anda uzaktan patlatıldı.

AP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisine göre patlayan çağrı cihazları, örgütün daha önce kullanmadığı yeni bir markaya aitti.

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.

Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.

Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.

İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?

CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR
Çağrı cihazlarının Tayvanlı üreticisi Gold Apollo, cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmaya göre, BAC'ın belirlenen bölgelerde ürün satışlarında markanın ismini kullanmasına yetki verildiği, ürünlerin üretiminin tamamen BAC tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono

TRUVA ATI İKİ GİZEMLİ KADIN

New York Times telsiz cihazların "İsrail'in Truva atı" olduğunu belirtirken Macaristan merkezli şirketin İsrail'in paravanı olduğuna dikkat çekti. New York Times'a konuşan İsrail istihbarat görevlileri çağrı cihazlarını üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha şirket kurduğunu belirtti.

Çağrı cihazlarının BAC Consulting KFT isimli Mossad'ın paravan şirketi tarafından üretildiği iddia edilirken şirket ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sitenin 2007'de ebeveynlik danışmanlık kurumunun sitesi olarak kurulduğu ve "bacconsulting.org" adresi ile yayına başladığı belirtildi.
ABD'li Barbara A. Chamberlain tarafından kurulan site ilgili şüpheler had safhaya ulaştı. Sitenin isminde 2016'ya kadar ABD'li Barbara A. Chamberlain'in yerine İtalyan-Macar Cristiana Barsony-Arcidiacono'nun ismi ve sözde CV'sinin bulunması dikkat çekti.

CBS News, Barsony-Aricidiacono'nun Fransa'da, Paris'in Issy-les-Moulineaux banliyösünde kendi adına başka bir şirket kaydettirdiğini gösteren iş kayıtlarını inceledi. Belgeler, işletmeyi "iş danışmanlığı ve diğer faaliyetler sektöründe uzmanlaşmış" bir şirket olarak tanımlıyor.

Kayıtlara göre şirket Aralık 2015'te tescil edildi ve Eylül 2016'da feshedildi.

Barsony-Arcidiacono'nun LinkedIn profilinde, Ocak 2012'den bugüne kadar geçen 12 yıllık süre boyunca "Bilimsel ve Stratejik Danışman" olarak çalıştığı belirtiliyor ve "Paris, Budapeşte, Londra, New York, Afrika, Peru, Arjantin, Endonezya ve Orta Doğu'da" çalıştığını iddia ediyor.

MOSSAD AJANI MI?

Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması kadının 'Mossad ajanı' olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, kendini LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor.

Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldıHizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
Hizbullah'a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı

Kadının, uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda olduğu görüldü.

Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görülmediği ortaya çıktı.

Arcidiacono'nun LinkedIn profiline göre, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London College'de felsefe okumuş, ardından London School of Economics'te eğitim almış.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda uzman olarak çalışmış. Kadının, çevre koruma, blokzincir teknolojisi ve siber güvenlik üzerinde makaleleri bulunuyor.

7 DİL BİLİYOR

Kadının özgeçmişinde ayrıca Rusça ve İtalyanca da dahil olmak üzere yedi dil bildiğinin yazdığı görüldü.

Tüm bu gelişmeler, Mossad'ın, Hizbullah'ın Tayvanlı şirketten çağrı cihazı alma sürecinden haberdar olduğu, Budapeşte'de güçlü bir şirket ve yönetici geçmişi oluşturarak veya yetiştirilmiş/kullanışlı bir profili kullanarak Tayvanlı şirketle anlaştığı, çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmek için özellikle 'üretim izni' aldığı ihtimalini öne çıkardı.

SESSİZ SEDASIZ ORTADAN KAYBOLDU

Son yıllarda Letonya'daki bir iletişim konferansında onunla tanışan bir kişi onu bir akademisyen olarak tanımladı.

Şirket kayıtlarında kadının, Budapeşte'nin kuzeyindeki bir gökdelende kaldığı yazıyor. Financial Times'ın haberine göre; Binadaki dört komşu ve bir kuaför, son yıllarda kadını görmediklerini söyledi.

Dairede, üç ağır kilidi olan bir güvenlik kapıs olduğu görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a yeni saldırı! Nasrallah’ın konuşması öncesi hedefler vuruldu
Devlet Bahçeli’den MHP’nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında 40’lara inecek
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler değerlendirdi! İşte piyasaların ilk tepkisi
Narin Güran’ın Histopatoloji raporu ortaya çıktı! Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi
Fed faizi Kamala Harris için mi düşürdü? Batı basınında ‘ABD ekonomisi çöküyor’ paniği
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?
Sıla bebek olayında yeni ayrıntılar | Anne hakkında şoke eden gerçek! İstismar eden 13 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış
Pakistanlı yapışık ikizler Mirha ve Minal için 14 saatlik operasyon... Başkan Erdoğan’a özel teşekkür
MSB’den Lübnan’a saldırılar sonrası flaş açıklama: TSK’da yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor
SON DAKİKA