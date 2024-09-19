Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad’ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.
Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.
Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.
CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR
Çağrı cihazlarının Tayvanlı üreticisi Gold Apollo, cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini açıkladı.
Açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmaya göre, BAC'ın belirlenen bölgelerde ürün satışlarında markanın ismini kullanmasına yetki verildiği, ürünlerin üretiminin tamamen BAC tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono
MOSSAD AJANI MI?
Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması kadının 'Mossad ajanı' olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, kendini LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor.
Kadının, uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda olduğu görüldü.
Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görülmediği ortaya çıktı.
Arcidiacono'nun LinkedIn profiline göre, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London College'de felsefe okumuş, ardından London School of Economics'te eğitim almış.
Ayrıca Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda uzman olarak çalışmış. Kadının, çevre koruma, blokzincir teknolojisi ve siber güvenlik üzerinde makaleleri bulunuyor.
7 DİL BİLİYOR
Kadının özgeçmişinde ayrıca Rusça ve İtalyanca da dahil olmak üzere yedi dil bildiğinin yazdığı görüldü.
Tüm bu gelişmeler, Mossad'ın, Hizbullah'ın Tayvanlı şirketten çağrı cihazı alma sürecinden haberdar olduğu, Budapeşte'de güçlü bir şirket ve yönetici geçmişi oluşturarak veya yetiştirilmiş/kullanışlı bir profili kullanarak Tayvanlı şirketle anlaştığı, çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmek için özellikle 'üretim izni' aldığı ihtimalini öne çıkardı.
KOMŞULARI UZUN SÜREDİR GÖRMEMİŞ
Son yıllarda Letonya'daki bir iletişim konferansında onunla tanışan bir kişi onu bir akademisyen olarak tanımladı.
Şirket kayıtlarında kadının, Budapeşte'nin kuzeyindeki bir gökdelende kaldığı yazıyor. Financial Times'ın haberine göre; Binadaki dört komşu ve bir kuaför, son yıllarda kadını görmediklerini söyledi.
Dairede, üç ağır kilidi olan bir güvenlik kapıs olduğu görüldü.