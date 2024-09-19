Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad’ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.

Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.

Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.

CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR

Çağrı cihazlarının Tayvanlı üreticisi Gold Apollo, cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmaya göre, BAC'ın belirlenen bölgelerde ürün satışlarında markanın ismini kullanmasına yetki verildiği, ürünlerin üretiminin tamamen BAC tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.