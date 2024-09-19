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Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad'ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti

Dünya iki gündür Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlamasıyla yapılan saldırıyı konuşuyor. Saldırılarda binlerce kişi yaralanırken, oklar ise İsrail'i işaret ediyor. Uluslararası medya konuyu "Mossad 5 bin cihaza patlayıcı koydu" şeklinde manşetine taşıdı. Çağrı cihazlarının üreticisi olarak görünen 49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono profili ise oldukça dikkat çekti. Arcidiacono ile iletişim kurulamazken, gizemli kadının Mossad ajanı olabileceği iddiası ortaya atıldı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 08:24 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 09:16
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad’ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti

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Lübnan'da salı günü yerel saatle 15.30 sıralarında Lübnan genelinde Hizbullah üyelerinde bulunan çağrı cihazları patlamaya başladı.

Amerikan New York Times'ın haberine göre, cihazlar Hizbullah merkezinden mesaj gelmiş gibi birkaç bip sesi çıkardıktan hemen sonra infilak etti.

Çantalarında ya da ceplerinde bulunan cihazların patlamasıyla çok sayıda kişi yaralandı.

3 BİN KİŞİ YARALANDI
Bu haber dünya gündemini sarsarken, öğlen saatlerinde ikinci bir dalga başladı.

Bu kez telsizler de patlamaya başladı.

Dünkü saldırıda en az 14 kişi öldü, 450'den fazla da yaralı var. Bazı bölgelerde ev tipi güneş enerjisi panellerinin patladığının bildirilmesi de dikkat çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı önceki günkü ilk saldırıda 12 kişinin öldüğünü, en az 3000 kişinin yaralandığını açıkladı.

İÇİNE PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ
Saldırının tam olarak nasıl planladığına dair birden fazla teori ortaya atıldı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan uzmanlar saldırının büyük ihtimalle "tedarik zincirine müdahaleyle" hazırlandığını söyledi.

Buna göre yaklaşık 6 ay önce sipariş edilen çağrı cihazları, Hizbullah'a teslim edilmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirildi.

Daha sonra hepsi aynı anda uzaktan patlatıldı.

AP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisine göre patlayan çağrı cihazları, örgütün daha önce kullanmadığı yeni bir markaya aitti.

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.

Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.

Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.

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CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR
Çağrı cihazlarının Tayvanlı üreticisi Gold Apollo, cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmaya göre, BAC'ın belirlenen bölgelerde ürün satışlarında markanın ismini kullanmasına yetki verildiği, ürünlerin üretiminin tamamen BAC tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono

MOSSAD AJANI MI?
Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması kadının 'Mossad ajanı' olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, kendini LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor.

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Kadının, uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda olduğu görüldü.

Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görülmediği ortaya çıktı.

Arcidiacono'nun LinkedIn profiline göre, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London College'de felsefe okumuş, ardından London School of Economics'te eğitim almış.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda uzman olarak çalışmış. Kadının, çevre koruma, blokzincir teknolojisi ve siber güvenlik üzerinde makaleleri bulunuyor.

7 DİL BİLİYOR
Kadının özgeçmişinde ayrıca Rusça ve İtalyanca da dahil olmak üzere yedi dil bildiğinin yazdığı görüldü.

Tüm bu gelişmeler, Mossad'ın, Hizbullah'ın Tayvanlı şirketten çağrı cihazı alma sürecinden haberdar olduğu, Budapeşte'de güçlü bir şirket ve yönetici geçmişi oluşturarak veya yetiştirilmiş/kullanışlı bir profili kullanarak Tayvanlı şirketle anlaştığı, çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmek için özellikle 'üretim izni' aldığı ihtimalini öne çıkardı.

KOMŞULARI UZUN SÜREDİR GÖRMEMİŞ
Son yıllarda Letonya'daki bir iletişim konferansında onunla tanışan bir kişi onu bir akademisyen olarak tanımladı.

Şirket kayıtlarında kadının, Budapeşte'nin kuzeyindeki bir gökdelende kaldığı yazıyor. Financial Times'ın haberine göre; Binadaki dört komşu ve bir kuaför, son yıllarda kadını görmediklerini söyledi.

Dairede, üç ağır kilidi olan bir güvenlik kapıs olduğu görüldü.

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