Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.







Cascavel ketinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.