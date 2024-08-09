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Brezilya'nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Guarulhos Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan 58 yolcu ve dört mürettebatlı yolcu uçağı, Vinhedo kentine düştü. Kaza sonucu 62 kişi hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 20:14 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 22:12
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

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Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.

Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü


Cascavel ketinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.



Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan sağ kurtulan olmadığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

68 yolcu kapasiteli uçak düştü! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER


Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta toplam 62 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı destek bir ekibin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

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