Bolivya'da bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Sokaklar karıştı. Devlet Başkanı Luis Arce'nin çağrısının ardından üç saatlik darbe girişimi başarısız bir şekilde sonuçlanırken halk ise darbe ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.
DARBECİ GENERALLE YÜZLEŞTİ
Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması tarih sahnesinde yerini aldı.
Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce'nin generale, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.
DARBECİ GENERAL GÖZALTINDA
Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı. darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü belirtildi.
DARBENİN ARKASINDA ABD Mİ VAR?
Bolivya'da 2019 Kasım ayında dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı düzenlenen darbenin arkasından oklar ABD'ye yönelmişti. İngiliz The Guardian Amerikan Devletleri Örgütü'nün darbede ve ülke demokrasisinin yıkılmasında kilit bir rol oynadığını belirtmişti.
Örgütün 20 Ekim'de düzenlenen seçimin hemen ardından yaptığı "hatalı" analiz, "Güney Amerika ulusunun tarihini değiştiren olaylar zincirini" körüklemişti. OAS'nin iddiaları darbenin ana siyasi temelini oluşturmuştu. Donald Trump yönetimi Bolivya'daki darbeye açıkça destek vermiş ve darbeyi demokrasinin gerekçesi olarak göstermişti.
DARBEYE MEYDAN OKUDU
X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.