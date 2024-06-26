Bolivya’da darbe girişimi! Ordu komutanı Jose Wilson Sanchez emir verdi: Askerler geri çekildi

DARBE DUYURUSU

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu. Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN"

Bolivya Devlet Başkanı Arce çağrıda bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.





ORDUYA ÇAĞRI

Bolivya ordusunun yeni atanan Komutanı Jose Wilson Sanchez: "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum"





TÜRKİYE'DEN KINAMA



Bolivya'daki darbe girişimini Türkiye çok sert şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya'da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz.