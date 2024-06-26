"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN" Bolivya Devlet Başkanı Arce çağrıda bulunarak, " Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ORDUYA ÇAĞRI Bolivya ordusunun yeni atanan Komutanı Jose Wilson Sanchez: "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum"

Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz.

BREZİLYA'DAN KINAMA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınayarak, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'ye tam destek verdi.

Lula da Silva, Bolivya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Brezilya'nın tutumunun çok net olduğunu belirten Lula da Silva, Bolivya'daki anayasal düzenin ihlalini reddettiğini bildirdi.



Lula da Silva, "Ben bir demokrasi aşığıyım ve tüm Latin Amerika'da demokrasinin hakim olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Her türlü darbe girişimine karşı çıktıklarını kaydeden Lula da Silva, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınadı ve Bolivya Devlet Başkanı Arce'ye tam destek verdi.

Lula da Silva, Bolivyalı yetkililer ile bölge ülkeleriyle yakın diyaloğun süreceğini belirtti.