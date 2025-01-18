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Bir yanda ateşkese onay diğer yanda soykırım! İşgaci İsrail Gazze'de bir aileyi daha yok etti

Gazze'de 50 bine yakın Filistinliyi kateleden İşgalci İsrail ateşkes imzalanırken yine soykırım suçu işliyor. İşgalci İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi katletti.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:09
Bir yanda ateşkese onay diğer yanda soykırım! İşgaci İsrail Gazze’de bir aileyi daha yok etti

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    Yıllardır Filistin topraklarında işgalini sürdüren İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım suçu işliyor.

    Resmi rakamlara göre 50 bine yakın Filistinliyi kateleden işgalci İsrail ateşkes imzalanırken bile saldırılarını sürdürüyor.

    FİLİSTİNLİ BİR AİLEYİ DAHA YOK ETTİLER
    Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı.

    Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

    SALDIRI ATEŞKESİN ONAYLADIĞI ANLARDA GERÇEKLEŞTİ
    Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti.

    Han Yunus'un batı sahilinde İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu da Filistinli bir kadın yaralandı.

    İşgalci İsrail, Filistinli bir aileyi daha yok etti (Fotoğraf: AA)İşgalci İsrail, Filistinli bir aileyi daha yok etti (Fotoğraf: AA)

    İsrail Başbakanlık Ofisinden gece yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

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