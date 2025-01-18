Bir yanda ateşkese onay diğer yanda soykırım! İşgaci İsrail Gazze’de bir aileyi daha yok etti

İşgalci İsrail, Filistinli bir aileyi daha yok etti (Fotoğraf: AA)

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.