Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli füze kararına Kremlin’den ilk tepki! Trump’ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor?

GERGİNLİKTE YENİ BİR AŞAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin gerginlikte yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamada bulundu. Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD yapımı silahlarla saldırmasına izin verilmesi halinde bunun gerilimin artacağını belirtti. Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD'nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır durumda" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA SİLAH SAVAŞI BİTİRMEZ

Konuyla ilgili Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Daha fazla silah, daha fazla bomba, daha fazla kaos ve çatışma bu savaşı bitirmez." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)



SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN TARAFINDA YER ALDIK

Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için adım attığı takdirde savaşın kolaylıkla biteceğine işaret eden Erdoğan,"Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bazı Batı ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi, orada çözümü hızlandırır. Biz, en başından beri hem Ukrayna'nın haklılığını ortaya koyduk hem bu savaşta barışın yanında yer almayı tercih ettik. Savaşın tarafı olmamız konusundaki yönlendirmelere kulak asmadık ve her iki tarafla da teması sürdürdük. Sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceğine yönelik inancımızın Batı tarafından yeterince paylaşılmadığını gördük. Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek biz bu savaşı kolaylıkla bitirilebiliriz." şeklinde konuşmuştu.

TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberler ABD basınında yayıldı.