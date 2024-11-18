Biden’ın Ukrayna’ya uzun menzilli füze kararına Kremlin’den ilk tepki! Trump’ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.
KUZEY KORELİ ASKER VARLIĞINA KARŞI YENİ HAMLE
Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme zorunluluğuna neden olduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.
FÜZE SİSTEMİ 300 KM MENZİLE SAHİP
ABD, şimdiye kadar Kiev'in füzeleri Rusya sınırları içinde kullanmasına hiçbir zaman izin vermemişti. Lockheed Martin balistik füzeleri, Ukrayna'ya bugüne kadar sağlanan en güçlü füzeler arasında yer alıyor ve 300 km'ye (186 mil) kadar menzile sahip. Bu da Ukrayna'nın ABD'nin temin ettiği silahlarla Kursk bölgesini vurabileceği anlamına geliyor. Ukrayna'nın, askeri üsler, altyapı ve mühimmat depoları da dahil olmak üzere Rus mevzilerini hedef alan saldırıya karşı savunma amacıyla ATACMS'yi kullanabileceği belirtiliyor.
YENİ BAŞKAN TRUMP'IN KUCAĞINA BÜYÜK SAVAŞ
Biden yönetimi çatışmayı tırmandırmamak için uzun süredir ATACMS füze sistemlerinin kullanımına izin vermiyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra füzelerin kullanımına onay veren Biden'ın yeni başkan Trump'ın kucağına 3. Dünya Savaşı bombasını bırakmaya çalıştığı değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.
KREMLİN'DEN TEPKİ: UKRAYNA DEĞİL ABD SALDIRMIŞ OLUR
Biden'ın imza attığı kararın ardından Kremlin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD tarafından sağlanan füzelerin Rusya'nın derinliklerine ateşlenmesi durumunda Moskova'nın saldırıyı Ukrayna'dan değil ABD'den gelen bir saldırı olarak göreceği belirtildi.
BIDEN ATEŞE PETROL DÖKÜYOR
Rusya ve Putin'in pozisyonlarını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ve ABD'nin kararının Washington'un çatışmaya yeni bir düzeyde dahil olduğunu gösterdiğini ekliyor. Açıklamada ayrıca, görevden ayrılan Biden yönetiminin "ateşe petrol eklemek" ve bu çatışma etrafındaki gerilimi daha da tırmandırmak için adımlar atmayı planladığının "açık" olduğu belirtildi.
GERGİNLİKTE YENİ BİR AŞAMA
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin gerginlikte yeni bir aşama olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamada bulundu. Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD yapımı silahlarla saldırmasına izin verilmesi halinde bunun gerilimin artacağını belirtti. Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD'nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır durumda" ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLA SİLAH SAVAŞI BİTİRMEZ
Konuyla ilgili Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Daha fazla silah, daha fazla bomba, daha fazla kaos ve çatışma bu savaşı bitirmez." ifadelerini kullanmıştı.
SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN TARAFINDA YER ALDIK
Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için adım attığı takdirde savaşın kolaylıkla biteceğine işaret eden Erdoğan,"Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bazı Batı ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi, orada çözümü hızlandırır. Biz, en başından beri hem Ukrayna'nın haklılığını ortaya koyduk hem bu savaşta barışın yanında yer almayı tercih ettik. Savaşın tarafı olmamız konusundaki yönlendirmelere kulak asmadık ve her iki tarafla da teması sürdürdük. Sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceğine yönelik inancımızın Batı tarafından yeterince paylaşılmadığını gördük. Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek biz bu savaşı kolaylıkla bitirilebiliriz." şeklinde konuşmuştu.
TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberlere tepki gösterdi.
Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberler ABD basınında yayıldı.
BIDEN 3. DÜNYA SAVAŞINI BAŞLATMAK İSTİYOR
Bu haberlere X hesabından tepki gösteren Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, "Askeri-endüstriyel kompleksi, babam barışı sağlamadan ve hayat kurtarmadan önce 3. Dünya Savaşı'nı başlattığından emin olmak istiyor gibi." paylaşımında bulundu.
Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, X hesabındaki paylaşımında plana ilişkin, "Liberaller savaşı sever." ifadesini kullandı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk da Lee'nin bu ifadelerini alıntılayarak "Doğru." yanıtını verdi.
Lee, daha sonraki paylaşımında "Rusya, benzer bir şeyi bize yapsaydı ne yapardık? Bu, nasıl bir savaş eylemi olarak algılanmaz?" diye sordu.
Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine aday gösterilen Steven Cheung da Biden'ın Ukrayna'ya tanıdığı belirtilen yetkiye ilişkin CNN'e verdiği demeçte, "Barış müzakereleri yürütmek, savaşı sona erdirmek ve ölümleri durdurmak için her iki tarafı bir araya getirebilecek tek kişi Trump'ın kendisi." açıklamasında bulundu.
Donald Trump'a yakınlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, X'ten yaptığı açıklamada Biden'ın, bu izni vererek başkanlık dönemi sona ererken "Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü.
Greene, ABD halkının 5 Kasım başkanlık seçimlerinde "bu tür son dakika kararlarına karşı" görüş bildirdiğini ifade etti. ABD halkının "yabancı savaşlara fon sağlamak istemediğini" belirten Greene, "Yeter, bu artık sona ermeli." görüşünü paylaştı.
OLASI KARARI DESTEKLEYENLER DE OLDU
Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Turner, "Ukrayna, bir eli arkasında bağlıyken kendini düzgünce savunamaz." diyerek Biden hükümetinin planına destek verdi.
Aylardır Başkan Biden'a "kısıtlamaları kaldırma" çağrısı yaptığını belirten Turner, Biden'ın bu kararı daha önceden vermesinin gerektiğini savundu.
Turner, Biden'ın Ukrayna'nın kendini savunmasının önüne geçen ve bu çatışmanın sona ermesini engelleyen kısıtlamalar uyguladığını dile getirerek Trump'ın başkan olarak göreve başladığında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışacağını söyledi.
Cumhuriyetçi Mississippi Senatörü Roger Wicker da yaptığı paylaşımda, "Basında çıkan ilk haberler doğruysa Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli ATACM füzelerini kullanmasına izin verilmesi ihtimali beni cesaretlendirdi." dedi.
Wicker, "Biden, ABD Kongresindeki tavsiyeleri erkenden dinlemiş olsaydı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem ABD hem de NATO'nun yararına olacak şekilde sona erdirilmiş olabileceğini" savundu.
Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Jake Auchincloss, MSNBC News'a yaptığı açıklamada, "uzun zamandır beklenen bir gelişme" olarak tanımladığı olası kararı savunduğunu belirtti.
Auchincloss, hedef alınmasına izin verilmesi gereken yerlerin arasında özellikle Rusya'nın başkenti Moskova'yı çevreleyen 4 petrol rafinerisi gibi enerji kaynaklarının bulunmasının gerektiğini savundu.
Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin, Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.
Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.