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Bİden ile görüşen Rum lider Hristodulidis sosyal medyadan Türkiye'ye saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Biden'a teşekkür eden Rum lider, Türk yurdu Kıbrıs'ın son 50 yıldır Türkiye'nin işgali altında olduğu yalanını ortaya attı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 22:46
Bİden ile görüşen Rum lider Hristodulidis sosyal medyadan Türkiye’ye saldırdı

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ABD Başkanı Biden ile Rum lider Hristodulidis, görüşme öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Biden, ABD ile GKRY'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı" karşısında ve Gazze'ye insani yardımlar konusunda birlikte hareket ettiğini söyledi ve Hristodulidis'e katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

Biden, açıklamaları içerisinde "gelecekte, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda halen optimist olduğunu" dile getirdi.

Rum lider Hristodulidis ise savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.

Gazze'ye insani yardımlar gönderilmesi işlemlerinde sürece katkı verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini söyleyen Hristodulidis, Ukrayna konusunda ise "tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini" belirtti.

RUM KESİMİ DE SIRTINI ABD'YE DAYADI

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'u Beyaz Saray'da ağırlarken ikilinin samimi görüntüleri dikkatten kaçmadı. 28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan ziyarette Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'un "Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm: demokrasi ve insan haklarına saygı." sözleriyle şikayet ettiği aktarıldı.

HRİSTODULİDİS SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Başkanı Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Rum Lider "Kıymetli Başkan @POTUS, davetiniz için çok teşekkür ederim. Beyaz Saray'da bulunmak büyük bir onur. Ülkelerimiz gerçekten stratejik bir işbirliği inşa etti ve ilişkilerimiz stratejik ve tarihi bir zirveye ulaştı. İkili düzeyde, önemli alanlarda yakın işbirliği içindeyiz ve geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta yapılan ilk stratejik diyalogun ardından, her iki ülkemizden de daha fazla işbirliğini güçlendirme yönünde net ve güçlü bir siyasi irade bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde, Kıbrıs, büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede ABD için öngörülebilir ve güvenilir bir ortaktır. Mevcut zorlukları aşmak, Gazze'ye acil insani yardım göndermek ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi konusunda ABD ve diğer ortaklarla yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİDEN'DAN DESTEK İSTEDİ

Kıbrıs'ın son 50 yıldır Türk işgali altında olduğunu yalanını atan Rum Lider, " müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü için sizin desteğinize, ABD'nin desteğine güveniyorum. Bu çözüm, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla uyumlu olmalı ve ortak ilkelerimiz ve değerlerimiz olan demokrasi ve insan haklarına saygı temelinde olmalıdır" dedi.

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