Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor?

Senatör Elizabeth Warren, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 5 yılda birçok başarıya imza attığını belirterek, Biden'ın 2020'de Trump'ı yendiğini ve 2024'te bunun için tekrar bir şans verdiğini ifade etti.

Warren, Biden'ın özverili tutumunun bir hediye olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini kaydederek, "Başkanlık için Kamal Harris'i destekliyorum." ifadesini kullandı.

California Temsilcisi Mike Levin da X sosyal medya hesabında, Harris'in ülkeyi ileri taşıyacak ve Trump'ı yenecek doğru kişi olduğunu belirtti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a liderliği ve ABD halkına hizmeti için teşekkür ederek, Harris'i destekleyeceğini aktardı.

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı.

California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti.

Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı.