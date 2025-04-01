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Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt “Yarın ABD tarihinin en önemli günü olacak” diyerek duyurdu

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, 2 Nisan Çarşamba’nın yakın tarihin en önemli günlerinden biri olacağını söyledi. Leavitt "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek." dedi. Peki Beyaz Saray yarın ne açıklayacak?

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 19:44 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 20:53
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt Yarın ABD tarihinin en önemli günü olacak diyerek duyurdu

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, 2 Nisan Çarşamba'nın yakın tarihin en önemli günlerinden biri olacağını söyledi. Leavitt "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ReutersBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çapta yeni gümrük vergileri uygulamaya başlamasından bir gün önce, Trump'ın son gümrük vergileri konusunda ülkelerle müzakere etmeye istekli olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ReutersBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

"2 NİSAN TARİHE GEÇECEK"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri konusunda karar verdiğini ve şu anda ticaret ekibiyle birlikte duyurusunu "mükemmelleştirdiğini" söyledi ve ardından "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ReutersBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

"Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri ve tartışmasız en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak çok sayıda yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı." diyen Leavitt, "Bu temelde haksızlıktır. Karşılıklılık eksikliği, endüstrileri mahveden ve kilit iş güçlerini boşaltan büyük ve sürekli yıllık ticaret açığımıza katkıda bulunur, ancak yarından itibaren Amerika'nın dolandırıldığı o günler sona erdi. Başkanın yarınki tarihi eylemi, sanayinin her alanında Amerikan rekabet gücünü artıracak, büyük dış ticaret açığımızı azaltacak ve nihayetinde ekonomik ve ulusal güvenliğimizi koruyacaktır." şeklinde konuştu.

Leavitt ayrıca, "Her zaman bir telefon görüşmesi yapmaya hazır, her zaman iyi bir pazarlığa hazır, ancak geçmişteki yanlışları düzeltmeye odaklanmış durumda." dedi.

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İNGİLTERE'DE MÜZAKERE UMUDU

İngiliz The Telegraph ise İngiltere bakanları ve diplomatlarının, bu hafta ilk kez duyurulan tarifelerin en kötü etkisinden muaf tutulmak için müzakere edebileceklerine yönelik umutlarının arttığını belirtti.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise "İngiliz işletmelerinin yaklaşımımızı, sakin kafalı yaklaşımı, etkileşim arzusunu, potansiyel olarak bir anlaşma sağlayabileceğimiz sürece masada kalma isteğini desteklediğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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