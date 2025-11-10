PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray’da dikkat çeken görüşme: Trump, Şara'yı kabul edecek

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede savaş sonrası Suriye'nin yeni inşa süreci ve ülkede varlığını sürdüren terör unsurlarıyla mücadele başlıca gündem maddesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Donald Trump ve Ahmed Şara 14 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti (Fotoğraf: Reuters)Donald Trump ve Ahmed Şara 14 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti (Fotoğraf: Reuters)

HAKAN FİDAN DA ABD'DE OLACAK

Dün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün bakan Hakan Fidan'ın da bugün ABD'ye gideceği açıklanmıştı.

