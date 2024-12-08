Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ın Suriye tarafındaki Şeyh dağını işgal etti!

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr) NE OLMUŞTU?

Suriye'deki muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatın 12. Gününde başkent Şam ele geçirildi. Beşar Esad ailesiyle birlikte Suriye'yi terk etti. Pusuda yatan ve Suriye'yi işgal planlarını adım adım işleyen İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu ise bugün Golan Tepesi'nden bir açıklama yaptı. Netanyahu, Esad yönetiminin düşmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a indirdiği darbelerin doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdü.



İŞGAL İÇİN TARİHİ BİR GÜN

'İran ekseninde önemli bir bağlantı' olarak tarif ettiği Esad yönetiminin düşmesini 'tarihi bir gün' sözleriyle anlatan katil Netanyahu, ülkesinin hiçbir sınırında düşman gücünün yer edinmesine izin vermeyeceği bahanesiyle işgal planı için ilk adımı attı.

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr) Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, İran'ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak İsrail, İran ve vekillerine karşı kararlılıkla durarak onların stratejik planlarını bozdu. Suriye'nin bu noktaya ulaşılması, düşmanlarımıza indirilen doğrudan darbelerin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr) KATİL İŞGAL HAZIRLIĞINDA

Suriyeli ve Lübnanlı kaynaklara göre katil İsrail'e ait tanklar, Şam yönetiminin düşmek üzere olduğu haberlerinin gelmesiyle harekete geçti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye yerleştiğini duyurdu.

Suriye sınırındaki Golan tepelerine asker yığdı (Wikipedia) Tel Aviv'den yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Golan Tepeleri'ndeki toplulukların ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeye ve savunması gerekli olan bir dizi alana asker konuşlandırdı." denildi. Ordunun, tampon bölgeye asker konuşlandırılmasını "geçici" bir önlem olduğunu söylerken bir yandan da "gelişmelere bağlı olarak uzun da kalınabilir" ifadelerini kullanması işgal planını açık açık gözler önüne serdi.