Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıkladı. İsrail’e yaptırım sinyali veren Prevot, koalisyon içi gerilimi artıran bu karar için daha önce hükümeti uyarmış, diğer dosyaları askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, koalisyon hükümetine Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısı ülkede siyasi tansiyonu yükseltti.

''TANIMAK BİR ŞEY KAZANDIRMAZ''

İlk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine Başbakan Bart De Wever, "Mevcut şartlar değişmeden Filistin'i tanımak bir şey kazandırmaz, hatta ters etkileri olabilir" ifadeleriyle çekincelerini dile getirdi. Bunun üzerine Prevot, hükümetin somut adım atmaması halinde, çözülmesi beklenen diğer kritik dosyaları askıya alacağını belirterek sert bir çıkış yaptı.

DOSYALARI ASKIYA ALMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika'nın somut bir adım atmasını istediğini belirterek, hükümeti sorun çözülene kadar çözülmesi beklenen diğer dosyaları askıya almakla tehdit etmiş, ciddi bir borç yükü olan ve çeşitli fonlar sağlamakta sorunlar yaşayan Belçika'nın bütçe görüşmeleri öncesinde gelen bu siyasi tehdit ülkenin gündemine oturarak, daha önce birçok kez siyasi krizler nedeniyle hükümetsiz kalmış olan ülkede tedirginliğe sebep olmuştu.

