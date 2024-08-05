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Bangladeş’te neler oluyor? Bir günde en az 97 kişi hayatını kaybetti! Ordu Başbakan Hasina'nın istifasını istedi

Bangladeş’te protestolar devam ediyor. Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerine yönelik kontenjan ayrımcılığının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar “Dakka Yürüyüşü” adı altında ülke çapına yayıldı. Bangladeş’in dört bir yanından öğrencilerin katıldığı protestolarda dün polis şiddeti sonucu en az 97 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı artarken Bangladeş Ordusundan ise flaş bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 12:24
Bangladeş’te neler oluyor? Bir günde en az 97 kişi hayatını kaybetti! Ordu Başbakan Hasina’nın istifasını istedi

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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolar, başkentte "Dakka Yürüyüşü" adı altında devam ediyor. Polis şiddeti sonucu protetocularda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Bangladeş Ordusu'ndan flaş bir hamle geldi.

ORDU BAŞBAKANIN İSTİFASINI İSTEDİ: SÜRE 45 DAKİKA

Bangladeş'te şiddetli protestoların alevlenmesi üzerine Ordu, Başbakan Şeyh Hasina'dan görevinden istifa etmesini istedi. Bangladeş Ordusu, Hasina'ya istifası için 45 dakika süre verdi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh HasinaBangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

DAKKA'YA YÜRÜYÜŞ

Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.

Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.

Dün hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HİNDİSTAN'DAN SEYAHAT UYARISI

Hindistan, Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını "çok dikkatli" olmaları konusunda uyardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Bangladeş'e seyahat etmeme uyarısı yapılarak bu ülkedeki vatandaşlara da hareketlerini kısıtlamaları tavsiyesinde bulunuldu.

15 BİN HİNDİSTAN VATANDAŞI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bangladeş'te geçen aydan bu yana protestolar sırasında en az 15 bin Hindistan vatandaşının bölgede olduğu, binlercesinin de ülkelerine döndüğü belirtildi.

3 GÜNLÜK RESMİ TATİL

Dün yaşanan olaylar üzerine başkent Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" konulmuş, hükümet ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etmişti.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatını vererek Facebook ve WhatsApp da engellenmişti.

BANGLADEŞ'TE NELER OLUYOR?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlatılmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

BANGLADEŞ'TE ORDU SOKAĞA İNMİŞTİ

170 milyonluk ülkede öğrencilerin öncülük ettiği protestolara karşı "ölümcül" baskı sürerken ülke çapında sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Askeri personel ve polis, başken Dakka sokaklarında devriye olarak görevlendirilmişti.

Bangladeş'te ordu sokağa indiBangladeş'te ordu sokağa indi

TELEFON, İNTERNET YOK! BANGLADEŞ'E ULAŞMAK İMKANSIZ

Hükümetin protestoları engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden kısa bir süre sonra askerler cumartesi günü ülkenin pek çok bölgesinde kontrol noktaları kurdu. Perşembe gününden bu yana neredeyse tam bir internet kesintisi uygulandı. Şu anda Bangladeş'te herhangi birine telefon ya da internet ile ulaşmak imkansız.

PROTESTOLARDAN SONRA YÜZDE 7'YE İNDİ

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kamuda kontenjan kararına ilişkin çıkan şiddetli protestoların ardından işe giriş kontenjanlarının yüzde 93'ünün liyakate dayalı, geri kalan yüzde 7'lik kısmının da gazilerin yakınlarına verilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararında değişikliğe gitti.

Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çeken Yüksek Mahkeme, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar verdi.

BAŞBAKAN VECİD HİNDİSTAN'IN MAŞASI MI?

El Cezire Dakka'da silah sesleri duyulduğunu doğruladı. Protestoları başlatan öğrencilerin ülke çapında desteklendiği belirtilirken vatandaşların çoğu ise Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in zorla iktidara geldiğini düşünüyor. Öte yandan Vecid'in Hindistan tarafından iktidara getirildiği ve Hindistan'ın İslam ve Müslümanlık karşıtı politikaları ile gündemde olan Başbakanı Narendra Modi'nin maşası olduğu düşünülüyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina VecidBangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid

İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere pek çok ülkede Bangladeşli öğrenciler, ülkede şiddetin durması için büyükelçiliklerin önünde bir araya geldi.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

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