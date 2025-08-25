Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve neredeyse yalvarmadığı batılı ülke kalmayan İmamoğlu'nun güya imdadına yetişecek Nardella, İmamoğlu'nun tutuklandığı günden beri sözde destekleriyle Türkiye'yi hedef almaktan da çekinmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (takvim foto arşiv)

"MEDET UMDUKLARI ODAKLAR YÜZÜSTÜ BIRAKTI"



CHP'nin sistematik olarak Türkiye'yi batıya şikayet etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek arzusundayım. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini Batıya şikayet edenler, pisliklerinin üzerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler, tarih boyunca defalarca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Nitekim, süklüm püklüm yardım istedikleri Batıdan destek göremediklerini bizzat Genel Başkan düzeyinde kendileri de kabul etmek zorunda kaldı. Yolsuzluklarına, Batıdaki dostlarını da ortak etme çabaları bu sefer boşa düştü. Medet umdukları tüm odaklar onları yüzüstü bıraktı. Ya Allah aşkına şu tutarsızlığa, şu ilkesizliğe bakar mısınız. Başı her sıkıştığında 'Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyen, lafa gelince 'Kuvayımilliyeciyiz' diye ahkam kesen, sürekli Cumhuriyet'le yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, yıllardır savuna geldiği ne kadar argüman varsa, rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak, hırsızları korumak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor. Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor."