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Avrupa Uzay Ajansı duyurdu: Armageddon gerçek oluyor!

Avrupa Uzay Ajansı 13 Nisan 2029’da yolcu gemisi büyüklüğündeki Apophis göktaşının dünyaya teğet geçeceğini saptadı ve üzerine Armageddon filminde olduğu gibi Ramses adında uzay aracını indirme kararı aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Avrupa Uzay Ajansı duyurdu: Armageddon gerçek oluyor!

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Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Uzay Güvenliği Programı 5 yıl sonra dünyaya çok yakın geçecek göktaşı için Hızlı Apophis Görevi (Ramses) için hazırlık çalışmalarına başlama izni aldı. Bu da başrolünü Bruce Willis'in oynadığı Armageddon filmini hatırlattı. Filmde 14 kişilik ekip dünyaya yaklaşın göktaşına inip onu havaşa uçuruyorlardı.

YOLCU GEMİSİ KADAR
Ramses de, 2029'da 99942 Apophis asteroitiyle buluşacak ve ona dünyanın yanından güvenli ama son derece yakın geçişinde eşlik edecek. Araştırmacılar, asteroit üzerinde çalışacaklar. Yaklaşık 375 metre çapında, bir yolcu gemisinin büyüklüğünde olan Apophis asteroiti, 13 Nisan 2029'da Dünya yüzeyinden 32.000 km yakından geçecek. Kısa bir süre için Avrupa ve Afrika'nın büyük bir bölümünde ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaklaşık iki milyar insan tarafından açık ve karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek.

DÜNYAYI ISKALAYACAK
Gökbilimciler, bilinen tüm asteroitlerin boyutlarını ve yörüngelerini analiz ederek, bu kadar büyük bir cismin dünyaya çok yaklaştığını düşünüyorlar.

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