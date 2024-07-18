Batı Şeria’da tutuklama kampanyası! İsrail 7 Ekim’den bu yana 9 bin 720 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 675'i çocuk, 9 bin 720'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA TUTUKLAMA KAMPANYASI

İsrail ordusunun bugün de Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Nablus ve Beytullahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığına işaret edilen açıklamada, söz konusu baskınlarda en az 18 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bugünkü gözaltılar arasında 2 kız öğrenci ve bir çocuğun da olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli vatandaşları darp ettiği ve evlere zarar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 9 bin 720'yi aştığı kaydedilen açıklamada, daha sonra serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğunun altı çizildi.

286 GÜNLÜK SİSTEMATİK BASKI

İsrail'in 286 günden beri sürdürdüğü sistematik baskınları sırasında gözaltına alınan Filistinliler arasında 330'dan fazla kadın olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'den alıkonulan kadınların bu sayıya dahil olmadığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Filistinliler arasında en az 675 çocuğun olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de var. 7 Ekim'den beri gözaltına alınan 89 gazeteciden 51'i hala salıverilmedi. Gözaltında tutulan gazetecilerden 6'i kadın ve en az 16'sı Gazze Şeridi'nden." denildi.

7 BİN 500'DEN FAZLA İDARİ TUTUKLU

Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatıldığı günden bu yana 7 bin 500'den fazla Filistinli hakkında idari tutukluluk kararının çıktığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esirlerin ise en az 18 olduğu ifade edildi.

İsrail'in 9 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerden de onlarcasının öldüğü ancak kimlik bilgileri veya ölümlerine dair bilgilere ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in itiraflarına göre Gazze Şeridi'nden yaklaşık 4 bin Filistinlinin alıkonulduğu ve bunlardan sadece birkaç yüzünün serbest kaldığı belirtildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin toplam sayısına da değinilen açıklamada, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar cezaevindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 700 civarında, idari tutuklu sayısının 3 bin 380 olduğu vurgulandı.

İsrail'in sadece Damon Hapishanesinde 82 Filistinli kadının tutulduğu ve aralarından birinin hamile olduğu belirtilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk sayısının ise en az 250 olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.