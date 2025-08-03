Atom ajansı duyurdu: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu!

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı düzenlendi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan açıklamada, santralin yardımcı tesislerinden birinin bugün saldırıya uğradığı, patlama seslerinin duyulduğu ve duman çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "UAEA ekibi, tesisin yerel saatle 09.00 sıralarında top atışları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu konusunda bilgilendirildi. Bu da tam olarak ekibin askeri hareketlilik seslerini duyduğu zamana denk geliyordu. Yardımcı tesis, Zaporijya Nükleer Santrali'nin saha sınırına bin 200 metre mesafede yer alıyor ve UAEA ekibi öğleden sonra hala o yönden duman yükseldiğini görebiliyordu" denildi.



Bu olayın, son haftalarda ve aylarda yaşanan bir dizi olayın sonuncusu olduğu aktarılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri çatışma sırasında nükleer güvenliğe yönelik olası tehlikeleri bir kez daha vurguluyor" ifadeleri yer aldı.



UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, "Bir nükleer santral civarındaki herhangi bir saldırı, hedef ne olursa olsun, nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler taşır ve bundan kaçınılmalıdır. Bir kez daha, nükleer tesislerin yakınında azami askeri itidal çağrısında bulunuyorum; böylece bir nükleer kazanın meydana gelme riski önlenebilir" dedi.