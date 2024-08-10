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Ateşkes beklerken katliam | İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti! Uzman isimler konuyu değerlendirdi

Son dakika haberleri... Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini söyledi. Bu durum ateşkes olabileceğine dair umutları yeşertirken, İsrail, katliama devam edeceğinin mesajını verdi. Katil İsrail, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber ekranlarında bombalı katliamın ateşkes sürecini nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin Mısır'dan da bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 06:46 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 11:52
Ateşkes beklerken katliam | İsrail ordusu Gazze’de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti! Uzman isimler konuyu değerlendirdi

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Son dakika haberleri... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Bu durum katliamın son bulacağı ve ateşkesin olacağına dair umutları yeşertirken, İsrail ordusu sabah saatlerinde korkunç bir saldırıya imza attı.

İsrail, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'den sabah namazında katliam



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

SABAH NAMAZINDA HEDEF ALDILAR
Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

CESETLER PARÇALANDI
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.



İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

MISIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Mısır, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının ardından açıklamada bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nu bombalamasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına koruma sağlayacak ve savunmasız sivillerin hedef alınmasına son verecek "ortak ve etkili bir uluslararası tutum" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arabulucuların Gazze Şeridi'nde ateşkes formülüne ulaşmaya yönelik çabaları her yoğunlaştığında, geniş çaplı suçların işlenmeye ve çok sayıda silahsız sivilin kasten öldürülmeye devam etmesi, İsrail tarafında bu acımasız savaşı sona erdirme konusunda siyasi irade eksikliği olduğunun kesin kanıtıdır."

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için diplomatik çabalara, uluslararası nüfuza sahip tüm taraflarla yoğun temaslara ve ne kadar zor olursa olsun, hangi engellerle karşılaşılırsa karşılaşılsın ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN İSİMLER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber ekranlarında bombalı katliamın ateşkes sürecini nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes ihtimali var mı?

Günyel, "ABD, Katar, Mısır ateşkes sürecini tekrar başlatmıştı ama yine katliama devam edildi. İsrail, her seferinde sivilleri katlediyor ve her seferinde aynı bahaneye sığınıyor. Her seferinde İsrail, ateşkes sürecini sabote edecek durumlara imza atıyor. Haniye'nin şehit edilmesi ateşkes sürecine başlı başına bir sabotaj girişimiydi. ABD yetkilileri uluslararası kamuoyunu teskin etmeye çalışılıyor. Uluslararası kamuoyunda İran- İsrail- Hizbullah gerilimi öne çıkıyor. Gazze geri plana atılıyor. İsrail, Hizbullah'ın saldırı yapmasını yapmasını ve gerekçesi olmasını istiyor. İsrail, ABD'nin de desteğini almadan bunu yapamaz. " dedi.

Uzman isimler saldırıyı değerlendirdi

İSRAİL'İN 2 YAKLAŞIMI OLABİLİR
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise şunları söyledi:

Bunun hiçbir açıklaması yok. Geceyi geçirmek için bulundukları okul vuruluyor. İsrail bunu nasıl açıklayacak acaba? Hamas'a terör örgütü diyorsanız bunun da mücadele yöntemi var. Hani hukuk demokrasi devletiydiniz? Bu durumu izah etmek mümkün değil. Dünya için utanç verici. İsrail istediği başarıyı elde edemedi. Askeri hedef olarak rehineleri kurtarmak istedi ama kurtaramadı. Hamas'ı yok etmeye çalışırken, sivilleri katlediyorlar. Dünya ise bunu alkışlıyor.

Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğine vurgu yapan Gökçe, "İsrail'in iki yaklaşımı olabilir. Hamas'ı istediği çerçevede ateşkese zorlamak için bu katliamı yapmış olabilir. Hamas'ın Abbas ile masada yer alması gerekiyor. Ancak İsrail Hamas'ı masada istemiyor. İsrail, sivillere Hamas olduğu takdirde siz masaya oturamazsınız mesajı veriyor olabilir. 2. durum ise; İsrail, savaş istiyor ateşkes istemiyor. " dedi.

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